晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》英國國會有前例 清共諜要刮骨療毒

2025/04/14 05:30

◎ 陳永昌

去年四月下旬，英國皇家檢察署以間諜相關罪名起訴前國會議員研究助理凱希（Christopher Cash），指控他違反英國《政府機密法》，涉嫌「向中國提供不利訊息」，損害大英國安暨利益。

據信凱希是早前於杭州擔任英語教師時被中共吸收，前年三月被捕時持有英國國會通行證件，身分是國會議員交流平台「中國研究小組」（CRG）總監，該小組核心成員都是當時執政保守黨籍議員，包括下議院外交事務委員會前後任兩位主席，他也擔任過國會外委會主席的中國政策首席研究員，無異證明共諜勢力滲透進入英國最高民意殿堂的核心。

「中國研究小組」成立於二○二○年四月，由對中強硬派的下議員杜耿涵（Tom Tugendhat）創辦，他曾是執政黨安全事務國務大臣，去年七月角逐保守黨黨魁未果，保守黨下台後續任影子內政副大臣，同樣主責國安事務，未來政治前景看好。

名列北京當局制裁名單的杜耿涵，今年一月中旬首次訪台，是英國國會堅定挺台的代表聲音；其領導下的「中國研究小組」，力推從嚴立法，提升對中國全方面防衛能力，主張關閉孔子學院，也邀請過前外交部長吳釗燮擔任越洋視訊會議主講人。連他身邊都潛伏著中國間諜，無怪乎案發後國會議員人人自危，杯弓蛇影懷疑身邊可能也有類似角色，深陷陰謀論恐懼陰影。

凱希被捕後，原本頗具影響力的「中國研究小組」籠罩信任危機，形同實質停擺，不再具有以往的政策影響能量，強硬鷹派淪為最大受害者，不至於改變放鬆立場，但是顏面無光、威信一落千丈。北京當局事前精心布局直擊要害，間諜網曝光變相展示其無孔不入的強大能耐，英方最尖銳批評聲音，因失公信力從此消沉，幕後始作俑者意外收割獲利。

所幸凱希案敲響警鐘，促使西方民主國家動起來。德國接著逮捕四名中國間諜嫌犯，其中一位華裔公民擔任過歐洲議會議員的幕僚。澳洲在野自由黨國會議員也懷疑國會可能有中國間諜，呼籲有必要建立安全審查機制。《紐約時報》報導說：「突然之間，中國間諜似乎遍布歐洲」，其實並非中國間諜活動變得猖獗，而是歐洲各國政府終於採取具體反制行動了。

台灣國會等機關自然無法豁免於中國間諜染指，刮骨療毒有其必要，無論何時都不嫌太遲！

（作者是企業專業經理人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書