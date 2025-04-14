自由廣場》英國國會有前例 清共諜要刮骨療毒

◎ 陳永昌

去年四月下旬，英國皇家檢察署以間諜相關罪名起訴前國會議員研究助理凱希（Christopher Cash），指控他違反英國《政府機密法》，涉嫌「向中國提供不利訊息」，損害大英國安暨利益。

據信凱希是早前於杭州擔任英語教師時被中共吸收，前年三月被捕時持有英國國會通行證件，身分是國會議員交流平台「中國研究小組」（CRG）總監，該小組核心成員都是當時執政保守黨籍議員，包括下議院外交事務委員會前後任兩位主席，他也擔任過國會外委會主席的中國政策首席研究員，無異證明共諜勢力滲透進入英國最高民意殿堂的核心。

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「中國研究小組」成立於二○二○年四月，由對中強硬派的下議員杜耿涵（Tom Tugendhat）創辦，他曾是執政黨安全事務國務大臣，去年七月角逐保守黨黨魁未果，保守黨下台後續任影子內政副大臣，同樣主責國安事務，未來政治前景看好。

名列北京當局制裁名單的杜耿涵，今年一月中旬首次訪台，是英國國會堅定挺台的代表聲音；其領導下的「中國研究小組」，力推從嚴立法，提升對中國全方面防衛能力，主張關閉孔子學院，也邀請過前外交部長吳釗燮擔任越洋視訊會議主講人。連他身邊都潛伏著中國間諜，無怪乎案發後國會議員人人自危，杯弓蛇影懷疑身邊可能也有類似角色，深陷陰謀論恐懼陰影。

凱希被捕後，原本頗具影響力的「中國研究小組」籠罩信任危機，形同實質停擺，不再具有以往的政策影響能量，強硬鷹派淪為最大受害者，不至於改變放鬆立場，但是顏面無光、威信一落千丈。北京當局事前精心布局直擊要害，間諜網曝光變相展示其無孔不入的強大能耐，英方最尖銳批評聲音，因失公信力從此消沉，幕後始作俑者意外收割獲利。

所幸凱希案敲響警鐘，促使西方民主國家動起來。德國接著逮捕四名中國間諜嫌犯，其中一位華裔公民擔任過歐洲議會議員的幕僚。澳洲在野自由黨國會議員也懷疑國會可能有中國間諜，呼籲有必要建立安全審查機制。《紐約時報》報導說：「突然之間，中國間諜似乎遍布歐洲」，其實並非中國間諜活動變得猖獗，而是歐洲各國政府終於採取具體反制行動了。

台灣國會等機關自然無法豁免於中國間諜染指，刮骨療毒有其必要，無論何時都不嫌太遲！

（作者是企業專業經理人）

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