自由廣場》凡事找共爹 評國民黨「殖人」心態

◎ 竹木一工

「殖人」是中國新興的網路熱詞。共識的定義是：精神上被殖民被剝削的人，其特點是，在心理、文化或價值觀上過度傾向外國（其精神祖國），進而否定本國身份認同的群體。這些人盲目推崇外國文化，貶低本土文化價值，幻想通過依附殖民者獲得優越生活。

事實：面對美國對台課高關稅，國民黨主席朱立倫日前率十六位縣市首長、專家學者，發表四大聯合對策。「開放中客來台觀光」名列解方之一，再度證明國民黨的中國殖人心態及坐實「中國共產黨走狗」罵名。說明如下：

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一、三月十六日，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發《提振消費專項行動方案》（以下簡稱《方案》），列舉卅項提振消費的措施。新華社隨後發表「破解消費提振瓶頸，釋放內需增長潛力」文章吹捧，指居民消費能力不足、消費供給結構性矛盾以及消費環境存在的諸多問題是制約消費增長的主要因素。

《方案》與新華社文章不經意洩露中共因暴政亂政，導致內外環境險峻，經濟疲軟，民生凋敝，人民不敢也無能消費的「國家機密」。國民黨凡事找共爹，完全是中國殖人心態，可憐亦可悲。

二、高齡八十七歲的退役少將丘衛邦日前激動表示，「現在的國民黨已經是共產黨的走狗」，請求政府協助所有愛國人士，大罷免清除親共立委保衛國安。

國共鬥爭幾十年，國民黨一再上中共的當，無數黨員被中共虐待及虐死，最終潰逃台灣。因此，當年怒轟萬惡共匪，慫恿國人拋頭顱灑熱血勇敢殺朱拔毛，令人扼腕的是，如今國民黨成了跪低舔共急先鋒，張口就是甜蜜地稱呼「我們習主席」，此情此景，套句俏皮話說，就是「共爹虐我千百遍，我待共爹如初戀」，實在令人痛心疾首。

（作者從商）

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