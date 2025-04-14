晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》回朱主席 不大罷免才會有國難！

2025/04/14 05:30

◎ 吳哲文

美國川普總統「對等關稅」的用意愈來愈清晰，川普政府在九日以「多個國家不僅並未展開報復，更表明願意談判」為由，宣佈給予中國以外原擬課徵對等關稅的各國九十天豁免，期內僅照十％基礎稅率課徵；同時，由於中方多度加碼報復的關係，美國除尚在半導體國安調查的項目，稅率暫定為廿％外，中國對美出口的其他商品，經美國政府多次升級後，其稅率已達一四五％，若此般稅率常態化，將對中國出口造成深遠打擊。

在中國經濟墜入新深淵，台灣已名列最優先談判國家、於美東時間十一日起展開談判，正需朝野體察大勢、冷靜以對的此時，宣稱要「共赴國難」的中國國民黨，不僅「普發現金一萬元」、「開放『陸』客來台觀光」等對策荒腔走板又過時，藍委更不怕大罷免二階連署，已有多名深藍區立委，連署書數已（或將）達法定門檻情況下，仍強推包含「以協助離島提升醫療品質為名，開放中國醫事人員前往金馬離島執業，以延伸中國國有器官產業鏈到金馬」、與「協助中國洗產地，使台灣成為川普政府又一打擊目標」等內容的「離島建設條例」，禍台算計斧鑿深重。

面對藍委「整組害了了」，持續自證不適任、理應盡速下台換人的情況，該黨的朱大主席，反稱「只有賴總統與民進黨不把關稅戰當國難，每天都在搞政治鬥爭」，要與該黨同在的民眾大聲喊出不同意大罷免，護短之心溢於言表。

恕筆者直言，在美國川普政府擺明「中國是關稅戰真正打擊目標」下，中國也從未放棄吞併台灣的野心，近年多以藍白為支點、試圖撬動台灣政局的行動持續不斷之際，台灣應該更堅定地站在美國這邊，並盡可能與中國保持距離，但藍營不僅與此背道而馳，若其主張悉數實現，則台灣恐將與中國在「大一中屋頂」的框架下共赴國難，「不是『國難當前還大罷免』，而是不大罷免才會有國難」，這才是朱主席不敢明言的事實，朱主席若真為台灣好，何不帶領藍營反躬自省、改弦更張？

（作者從事服務業、兼業作家）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書