自由廣場》回朱主席 不大罷免才會有國難！

◎ 吳哲文

美國川普總統「對等關稅」的用意愈來愈清晰，川普政府在九日以「多個國家不僅並未展開報復，更表明願意談判」為由，宣佈給予中國以外原擬課徵對等關稅的各國九十天豁免，期內僅照十％基礎稅率課徵；同時，由於中方多度加碼報復的關係，美國除尚在半導體國安調查的項目，稅率暫定為廿％外，中國對美出口的其他商品，經美國政府多次升級後，其稅率已達一四五％，若此般稅率常態化，將對中國出口造成深遠打擊。

在中國經濟墜入新深淵，台灣已名列最優先談判國家、於美東時間十一日起展開談判，正需朝野體察大勢、冷靜以對的此時，宣稱要「共赴國難」的中國國民黨，不僅「普發現金一萬元」、「開放『陸』客來台觀光」等對策荒腔走板又過時，藍委更不怕大罷免二階連署，已有多名深藍區立委，連署書數已（或將）達法定門檻情況下，仍強推包含「以協助離島提升醫療品質為名，開放中國醫事人員前往金馬離島執業，以延伸中國國有器官產業鏈到金馬」、與「協助中國洗產地，使台灣成為川普政府又一打擊目標」等內容的「離島建設條例」，禍台算計斧鑿深重。

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面對藍委「整組害了了」，持續自證不適任、理應盡速下台換人的情況，該黨的朱大主席，反稱「只有賴總統與民進黨不把關稅戰當國難，每天都在搞政治鬥爭」，要與該黨同在的民眾大聲喊出不同意大罷免，護短之心溢於言表。

恕筆者直言，在美國川普政府擺明「中國是關稅戰真正打擊目標」下，中國也從未放棄吞併台灣的野心，近年多以藍白為支點、試圖撬動台灣政局的行動持續不斷之際，台灣應該更堅定地站在美國這邊，並盡可能與中國保持距離，但藍營不僅與此背道而馳，若其主張悉數實現，則台灣恐將與中國在「大一中屋頂」的框架下共赴國難，「不是『國難當前還大罷免』，而是不大罷免才會有國難」，這才是朱主席不敢明言的事實，朱主席若真為台灣好，何不帶領藍營反躬自省、改弦更張？

（作者從事服務業、兼業作家）

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