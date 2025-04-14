社論》慎防中共對台盲動風險

當前的關稅戰嚴重衝擊中國，中共在經濟日益蕭條，無力抗美之下，是否會對台灣採取不理性作為，以轉移民怨，國人不可輕忽。（資料照）

二戰結束至今八十年，在冷戰期間雖有韓戰、越戰等局部性衝突，但在美蘇「保證相互毀滅」的核威懾下維持恐怖平衡，並未爆發大規模戰爭。然而，近年地緣政治對撞、經貿摩擦、文化價值衝突、民族主義對抗氛圍日益高漲，加上俄羅斯入侵烏克蘭，與川普關稅戰開打，全球對抗氛圍達到頂點，令人憂心世界大戰再次爆發的可能性。

世界大戰是否可能爆發，可以二戰的災難作為殷鑑，再對照今日世局的發展軌道，探討大戰發生的可能性。二戰發生的原因錯綜複雜，但有一個重要的共同現象，就是民族主義情緒高漲，侵略者皆宣稱不惜以戰爭為手段，先破壞再創新，要完成歷史使命，打造文明的新境界。二戰前，納粹德國楬櫫「千年帝國」的宏大藍圖，視猶太人等為劣等人種，犯下種族大屠殺的罪行；義大利墨索里尼則有打造「新羅馬帝國」的野望；日本軍國主義者也打出「大東亞共榮圈」旗幟，宣稱協助亞洲國家脫離西方殖民主義的牢籠，實際上卻是打造一個更殘暴的東方殖民帝國。這些案例顯示，侵略者總以實現歷史使命，創建「美麗新世界」為號召，卻為人類帶來破壞、滅絕的悲運。對照當前的世局，主要的衝突元素同樣是民族主義。一方面，來自原共產帝國，尤其俄羅斯與中國，對於以民主自由價值所建立的全球經貿秩序與地緣政治版圖的挑戰。俄羅斯強人普廷視入侵烏克蘭作為恢復大俄羅斯榮光的聖戰，成為歐洲安全的最大威脅。然而，全球和平的潛在威脅則來自三、四十年來，利用西方資本與技術崛起的中國。中國擺脫了貧窮落後，實為百年難得的機遇，卻未以促進民眾福祉為優先，反而積極擴張軍備，企圖打造一個軍事強權。尤有甚者，曾深受殖民帝國蹂躪之苦，一旦走上復興之路，理應對內推動民主人權，外則反對戰爭，以維護世界和平為己任，才會成為受到世人敬重的大國。豈知中共不此之圖，反而打出「中華民族偉大復興」旗幟煽動民族主義與愛國主義，對人民進行仇恨教育，意圖打倒它眼中的美帝與具有「血海深仇」的日本，以及併吞「中國不可分割一部分」的台灣，完成所謂的「祖國完全統一」，並以此作為軍事騷擾台海、南海、東海的藉口，升高區域衝突的風險，尤其與美國對撞的危機。

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另一方面，愛國主義風潮則來自美國總統川普第一任時提出的抗中政策，接任的拜登總統則持續鞏固此一趨勢，而再度回任總統的川普更以關稅戰將抗中拉升到最緊繃的程度。川普是商人出身，最重視交易是否公平，因此強烈不滿中國長期採取關稅與非關稅壁壘排斥美國商品與投資，造成美國的龐大貿易逆差，因而對中國要求公平交易更甚於自由貿易。這是川普不得不發起對中貿易戰的最重要原因。中國近半世紀的崛起，起因於美國故總統尼克森為聯中制俄，打開中國鐵幕大門，解鎖中國的封閉狀態，納入世界經貿體系，開啟其快速的成長。但中國壯大後，並未進行民主改革，反而更加強化中共的極權統治。尤有甚者，經濟上，中共欲以「中國製造二○二五」提升中國由「代工的世界工廠」成為「製造強國」，企圖「彎道超車」，達成毛澤東時代未完成的「超英趕美」野心；軍事上，中國軍費連年大幅增加，已成為世界第二高，而且，大幅強化核武力與海軍，凸顯由陸權轉變為海權國家的企圖，並頻頻在東海、台海、南海挑釁生事，意圖突破第一島鏈，與美國共管太平洋。因而，川普的貿易戰是對尼克森以來中國政策的撥亂反正，但中國已然壯大，而且獨裁體制本質不變，自恃「要打多久、就打多久」、「中國人可以吃草」、「自力更生」，故而採取與美國對抗的強悍姿態，揚言奉陪到底，使得衝突的風險激增。

其實，民族主義雖是中共政權的保命符，但其論述卻完全禁不起檢驗。例如，把美國打成美帝，列為中國的首要敵人。但檢視二戰的歷史，美國非但不是中國的敵人，反而是最大的恩人。如果不是美國對中國的軍援，以及在廣島、長崎投下兩顆原子彈，單靠中國的抗戰，不但日本不可能無條件投降，甚至中國可能被日本征服，淪落亡國的命運。其次，二戰已結束八十年，中國仍未停止對日本人的仇恨，彷彿當下中日戰爭仍在進行。事實上，二戰的三大元凶德義日，只有日本不被原諒，那是因為中共藉著操作仇日的民族激情，轉移民眾對專制獨裁統治的不滿。否則，日本人殺害數百萬中國人，但毛澤東卻殺了數千萬中國人，但對日本人的仇恨不共戴天，毛澤東統治卻被視為天大的恩情，受到永恆的愛戴？

中國若侵略台灣，恐將引發世界大戰。不幸的是，中國侵台的可能性日漸提升，已有各種版本與推論，顯得風聲鶴唳。尤其，當前的關稅戰嚴重衝擊中國，中共在經濟日益蕭條，無力抗美之下，是否會對台灣採取不理性作為，以轉移民怨，國人不可輕忽，必須強化防衛決心，提防中共玉石俱焚的盲動，化解一切可能的危機。

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