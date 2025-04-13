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自由廣場》看不慣國民黨親共 外省二代連署罷藍委

2025/04/13 05:30

◎ 百川

其實我就是大家口中的外省第二代，自小家父便要我反共，已年過半百的我，曾走過那個保密防諜年代，經歷解嚴、兩岸開放探親，家父也終於回到心心念念的老家，但是他將親情與政治分得很清楚，反共的心始終未曾動搖，堅決反對共產黨，返鄉探親後更發現家產早被沒收，母親被定義為黑五類，但身為民國卅三年就加入國民黨的資深黨員，他卻在晚年要我別加入國民黨，因為這個黨已經變質了，當年的反共，到現在不只是回到容共，更變成親共。

解嚴至今，看到許多台商西進，生產技術被對岸了解後就被一腳踢開，財產甚被沒收，在金錢或其他誘惑下，甘願出賣國家利益或研究技術，這些都一點一滴侵蝕國本，也影響了對於這塊土地的認同。

個人身為教育工作者，深知讓下一代認同我們安身立命的土地才是最重要的事，但現今的教育新聞卻讓人不勝噓唏，動輒廉恥掛在嘴邊，卻不跟學生說明顧炎武的生平劣跡，且《廉恥》一文引用多，文學價值不算高；與其爭論《廉恥》要不要放進教科書？還不如讓學生仔細思考連雅堂的《台灣通史序》，可以培養史觀，更能增進文學素養。

看到許多民代的舔共行為，到對岸卑躬屈膝，豈不呼應孟子：「人不可以無恥。無恥之恥，無恥矣。」難道這些行為不應受到制裁嗎？因此我已參加這次的大罷免連署，因為我希望子女跟年輕人能持續享有安全而自由的生活，就跟我的父執輩當年為我守護一樣。

（作者為教師）

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