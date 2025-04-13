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自由廣場》國籍戶籍分不清 翁曉玲何不先赴中「除戶」？

2025/04/13 05:30

◎ 莊宇森

內政部移民署近期要求中國籍配偶補繳喪失原籍證明文件，國民黨立委翁曉玲於質詢陸委會副主委梁文傑時語出驚人，先是抨擊陸委會找中配麻煩，更稱「應該要求全台灣人，都到中國申請除戶、證明自己沒有中國戶籍」！

首先，移民署與陸委會各司其職，並非同一單位，既然是移民署要求中配補繳喪失原籍證明文件，翁曉玲自應質詢「行為人」—移民署，其質詢「非行為人」—陸委會，自有未妥！

移民署要求中配補繳的喪失原籍證明文件，其「原籍」究何所指？依一般人認知，「原籍」可能是國籍，也可能是戶籍。國籍係依《國籍法》規定所取得、喪失、回復與撤銷者；戶籍則依《戶籍法》規定所登記者，《國籍法》與《戶籍法》主管機關雖均係內政部，但二者性質並不同。依《國籍法》區分，人區分為本國人、外國人及無國籍人；而依《戶籍法》區分，本國人（即國民）又可區分為有戶籍國民與無戶籍國民。

比較複雜的是，台灣在本國人與外國人之間，又有大陸地區人民、香港與澳門居民！也就是說，在大陸地區人民、港澳居民依法取得「中華民國」的國籍之前（謹按：依法取得包括「出生取得」及「歸化取得」二者，大陸地區人民、港澳居民尚不可能「出生取得」），該大陸地區人民、港澳居民縱使依《戶籍法》第十五條第三款規定經核准在台灣定居而為戶籍登記者，唯取得戶籍而已，並非取得國籍！其理甚明。

移民署要求中配補繳的「喪失原籍」證明文件，就《戶籍法》而言，係「喪失原籍」——喪失原戶籍（即大陸地區戶籍）的證明文件；而就《國籍法》而言，則係「喪失原籍」——喪失原國籍（即中華人民共和國國籍）的證明文件，二者確有所不同，不可一概而論。至於台灣人原本即因「出生」或「歸化」而取得國籍，且依《戶籍法》規定取得戶籍，又何須畫蛇添足地到中國去申請除戶，以證明自己沒有中國戶籍呢？

問題的重點在於「除戶」！就吾人認知，「除戶」所指應是「死亡登記」！翁曉玲所稱「應該要求全台灣人，都到中國申請除戶、證明自己沒有中國戶籍」云云，豈非要求全台灣人都到中國去申請「除戶」（死亡登記）？嗚呼！身為法學博士的翁曉玲居然連國籍與戶籍都傻傻分不清，且竟要求全台灣人都到中國去申請「除戶」（死亡登記），似乎與法學博士的學位名實不符。翁曉玲的問政品質如此，著實令人無言以對。

（作者為公會法律顧問）

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