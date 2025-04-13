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自由廣場》中國活摘器官？ 從嬰兒腎與腦幹撞擊機談起

2025/04/13 05:30

◎ 郭索

外媒報導，上海交通大學附屬仁濟醫院醫生在《美國移植雜誌》網站上發表文章，內容竟是兩名極低體重早產女嬰作為腎臟捐贈者的病例。這樣的報導不僅駭人聽聞，更引發國際醫界對中國器官移植倫理的重大質疑。該文以平淡冷靜的醫學語言描述過程，卻掩蓋不了令人髮指的現實：這些早產兒可能尚未瀕死，即被視作「可用資源」而終止生命。

美國路易斯安納州立大學副教授隨即投書該期刊，點出報告中明顯的倫理漏洞。他指出其中一名早產兒血壓雖低，但未達無法挽救的瀕死狀態，質疑該醫療團隊是否基於非醫療的判斷標準，過早撤除生命維持設備。此一質疑正好打中中國器官移植產業長年被國際社會指控的核心︰醫療體系是否被國家機器操控，用於供應非法器官來源。

數年來，中共被控活摘死刑犯、宗教良心犯、甚至法輪功學員與維族穆斯林的器官，儘管官方否認，卻屢屢有海外醫界人士與人權組織提供證據反駁。如今，若連體重僅數百克的極早產兒也能成為捐贈者，則中國醫療倫理早已全線潰敗。一個社會若能任由最脆弱的生命淪為制度化獵取的對象，那已非醫療，而是國家級的屠宰。

更令人驚懼的是，近日也傳出中國公安參與「原發性腦幹損傷撞擊機」的研發，似在尋找讓人腦死亡卻器官完好的方式，更高效率地提取器官，甚至已取得中國專利。若真有其事，無異於現代版的納粹實驗室。中共泯滅人性與良知的研究若不受到全世界最嚴厲的譴責與抵制，任其繼續發展，必將對人類醫學倫理帶來災難性倒退。此事再度警醒台灣與全世界，不僅要防堵中國滲透與輿論戰，更要在人道與醫學倫理層面，與之劃清界線。

（作者從事自由業）

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