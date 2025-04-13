自由廣場》當善變川普碰上善騙習近平

◎ 張國財

美國總統川普的「對等關稅」秀，展現的善變特色，媲美「川」劇的變臉！川普的風格，告訴世人的脈絡是：因為說變就變，所以充滿不確定性；因為不確定，所以捉摸不定；因為捉摸不定，所以不可預測；因為不可預測，所以對手永遠只有被動找對策的分！

當然，想／能把全球經貿這麼玩弄於股掌之間，先決條件是，手中的籌碼要夠多。可以肯定的是，美國川普手中，確實有夠多的籌碼；中國習近平則不然！可以說，對等關稅這一局，雖然還沒有正式坐上談判桌，可是勝負似乎早已先寫定了！被迫接招的中國習近平，只剩大輸小輸、輸多輸少的差別而已！

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回顧起來，川普一．○ ，拉開美中對撞的序幕；川普二．○ ，出拳更快、下手更重！以善騙起家的共產中國習近平，碰上善變的民主美國川普，是棋逢對手，還是碰上剋星了？

川普之前，拜美國靖綏政策之賜，習近平騙美國總統的「南海礁岩填海造陸是做為海上救助中心」、「保障南海海域海上航行與運輸安全」、「中國並無意圖將島礁軍事化」，輕易將南海軍事化生米煮成熟飯！習把軍事崛起包裝成和平崛起、置國際法庭的南海仲裁與智慧財產權於無物、將孔子學院掛學術羊頭賣滲透狗肉、以網路介入外國選舉⋯，這些騙人的把戲，在美國都曾經一一得逞。

在川普打出不發一兵一卒的無煙硝經貿戰後，習近平終於踢到鐵板。繼川普一．○ 拆解了中國的世界工廠架構，川普二．○ 將全球貿易體系區隔成美國隊與中國隊，世界各國除了明確選邊站，想找到腳踏兩條船以左右逢源的空間，應該是愈來愈難了！

總言之，治亂世用重典，也要用怪典。善變，雖是傳統政治領袖的大忌，卻是非典型政治領袖川普的殺手鐧—靈活地說變就變，讓虛中有實、實中有虛，讓對手永遠落入不知底牌、窮於應付的境地，用來對付像習近平這類的騙子，是「惡馬惡人騎」的高招。可以說，川普的善變，是善騙的習近平的剋星！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

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