自由廣場》川普關稅暫緩90天 全球「補考」謹慎應對

◎ 汪志堅

美國總統川普宣布關稅政策大逆轉，針對未實施報復措施且已致電的七十五個國家，暫緩徵收關稅九十天，僅收取百分之十對等關稅，並逐一展開貿易談判，台灣與以色列同列談判的第一梯次。至於對美採取報復的中國，川普則加徵百分之一百二十五的關稅。除了中國，多數國家暫時鬆了口氣。未來九十天的發展，將考驗各國智慧與外交策略。

川普第二任期的經濟策略明確，旨在重建美國製造業、平衡龐大的貿易逆差。川普不採取補貼，而以強硬的關稅作為手段，雖有導致通膨等缺點，卻顯示其執行決心。川普自競選以來對貿易政策的立場一貫，問題在於執行手段激烈，連傳統盟國也不例外。對他而言，無論政治立場為何，只要與美國之間有龐大逆差，就需承擔責任。

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面對美方不對稱的關稅政策，各國大致有四種回應策略：「全面反制」會引發貿易戰，兩敗俱傷；「全面取消」關稅則對本國產業衝擊過大。較務實的做法是歐盟：口頭強硬但只針對部分商品反制。台灣則選擇表達善意，爭取協調空間，這是在台海區域局勢敏感下，較為穩妥的選擇。

中國選擇全面反制，美中貿易戰一觸即發。台灣內部有人附和中國，主張對美國強硬，禁止晶片出口或阻止台積電赴美設廠。但這類極端言論多屬情緒性發洩，反而將台美貿易關係推向危險邊緣，對台灣有害無益。

面對變局，台灣民眾應冷靜，讓政府有空間穩健應對，理性與美方溝通。畢竟長期片面貿易順差，對雙邊關係並無助益。我們也應正視台灣存在不少非關稅障礙，限制了美國商品進入，未來應檢討與改善。

意氣用事絕非良策，我們要慶幸台灣擁有最好的總統、院長、部長與公務員，他們能夠宏觀且理性看待事態，他們的冷靜是做出正確決策的關鍵。朝野各黨應給政府官員空間，不要動輒用意識形態，硬要逼官員對美國口出惡言，這只會提油救火。冷靜，是現階段最需要的事。

（作者為台北大學教授）

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