晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》川普關稅暫緩90天 全球「補考」謹慎應對

2025/04/13 05:30

◎ 汪志堅

美國總統川普宣布關稅政策大逆轉，針對未實施報復措施且已致電的七十五個國家，暫緩徵收關稅九十天，僅收取百分之十對等關稅，並逐一展開貿易談判，台灣與以色列同列談判的第一梯次。至於對美採取報復的中國，川普則加徵百分之一百二十五的關稅。除了中國，多數國家暫時鬆了口氣。未來九十天的發展，將考驗各國智慧與外交策略。

川普第二任期的經濟策略明確，旨在重建美國製造業、平衡龐大的貿易逆差。川普不採取補貼，而以強硬的關稅作為手段，雖有導致通膨等缺點，卻顯示其執行決心。川普自競選以來對貿易政策的立場一貫，問題在於執行手段激烈，連傳統盟國也不例外。對他而言，無論政治立場為何，只要與美國之間有龐大逆差，就需承擔責任。

面對美方不對稱的關稅政策，各國大致有四種回應策略：「全面反制」會引發貿易戰，兩敗俱傷；「全面取消」關稅則對本國產業衝擊過大。較務實的做法是歐盟：口頭強硬但只針對部分商品反制。台灣則選擇表達善意，爭取協調空間，這是在台海區域局勢敏感下，較為穩妥的選擇。

中國選擇全面反制，美中貿易戰一觸即發。台灣內部有人附和中國，主張對美國強硬，禁止晶片出口或阻止台積電赴美設廠。但這類極端言論多屬情緒性發洩，反而將台美貿易關係推向危險邊緣，對台灣有害無益。

面對變局，台灣民眾應冷靜，讓政府有空間穩健應對，理性與美方溝通。畢竟長期片面貿易順差，對雙邊關係並無助益。我們也應正視台灣存在不少非關稅障礙，限制了美國商品進入，未來應檢討與改善。

意氣用事絕非良策，我們要慶幸台灣擁有最好的總統、院長、部長與公務員，他們能夠宏觀且理性看待事態，他們的冷靜是做出正確決策的關鍵。朝野各黨應給政府官員空間，不要動輒用意識形態，硬要逼官員對美國口出惡言，這只會提油救火。冷靜，是現階段最需要的事。

（作者為台北大學教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書