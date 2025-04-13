自由廣場》首都市長應有的格局！

◎ 張惠博

蔣萬安市長擔任立委期間，在立法院質詢，偶而，雖被突如其來的答詢不知所措，或答非所問，蔣立委還能心平氣和、不慍不火，也不為難對方，繼續質詢。穩健的問政風格，讓人印象深刻，並有助於建立溫和形象。

然而，蔣市長日前在市議會與民進黨議員簡舒培有場激烈的言辭交鋒，簡舒培批蔣萬安不說出哪一國要消滅中華民國，強調「國民黨是共產黨的走狗」。蔣市長多次高分貝回應「現在就可回答你，要消滅中華民國的是共產黨和民進黨」，並反批民進黨嘴巴講反共、自己養共諜，民進黨才是共產黨走狗。對比之前，直接強硬的語詞表態，聞者多感意外。

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質詢過程，簡持續逼問，是哪一國飛彈對準中華民國？蔣跳針回應「共產黨，而且要消滅中華民國還有民進黨」，並指說，今天的共諜是在民進黨執政的總統府和國安會，在民進黨立委的辦公室，在民進黨的新北市黨部，共諜就是在民進黨裡面，共諜就是跟民進黨在一起。

簡舒培又問是否認同北一女教師區桂芝說法？蔣萬安稱，「我們捍衛言論自由，不會像民進黨要戒嚴」，蔣並說，民進黨要不要評論和共諜在一起有什麼意見？國安會都承認有接受調查，民進黨才是和共諜在一起，「嘴巴上講反共，自己養共諜，就是民進黨」。蔣市長公開引述或評論已進入司法程序的案子，不僅不宜更傷及彼此和睦。

其實，面對市議員的質詢，並非每一題都要答覆，更不宜主動提及議員未質詢的議題。一般說來，市議員的質詢，在能使用的時間內，他們必然會盡情發揮。若是與市政有關或言之有物的質詢，市長當然要回答。然而，若涉及統獨或兩岸議題，與市政無關的主題，市長可本於市長權責，婉辭答覆。不過，蔣市長選擇回答，甚至主動挑起戰火，看起來，是早有準備，也動了肝火。

但以首都市長的高度，並和質詢的議員一來一往，是否得當？尤其，當簡議員詢問哪一個國家要消滅中華民國？和哪一國飛彈對準中華民國？蔣市長都僅願答共產黨，不僅讓簡議員無法接受，聽者應也都無法理解。其實，簡議員所詢問的國家名稱，不是家喻戶曉了嗎？是什麼原因蔣市長不願直接說出來呢？

另外，在《陳水扁總統訪談錄》，有關其擔任台北市長任內的記述，都僅說明做了哪些事，不涉及其它。提供蔣市長參酌。

（作者為彰化師範大學前校長）

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