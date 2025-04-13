晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》首都市長應有的格局！

2025/04/13 05:30

◎ 張惠博

蔣萬安市長擔任立委期間，在立法院質詢，偶而，雖被突如其來的答詢不知所措，或答非所問，蔣立委還能心平氣和、不慍不火，也不為難對方，繼續質詢。穩健的問政風格，讓人印象深刻，並有助於建立溫和形象。

然而，蔣市長日前在市議會與民進黨議員簡舒培有場激烈的言辭交鋒，簡舒培批蔣萬安不說出哪一國要消滅中華民國，強調「國民黨是共產黨的走狗」。蔣市長多次高分貝回應「現在就可回答你，要消滅中華民國的是共產黨和民進黨」，並反批民進黨嘴巴講反共、自己養共諜，民進黨才是共產黨走狗。對比之前，直接強硬的語詞表態，聞者多感意外。

質詢過程，簡持續逼問，是哪一國飛彈對準中華民國？蔣跳針回應「共產黨，而且要消滅中華民國還有民進黨」，並指說，今天的共諜是在民進黨執政的總統府和國安會，在民進黨立委的辦公室，在民進黨的新北市黨部，共諜就是在民進黨裡面，共諜就是跟民進黨在一起。

簡舒培又問是否認同北一女教師區桂芝說法？蔣萬安稱，「我們捍衛言論自由，不會像民進黨要戒嚴」，蔣並說，民進黨要不要評論和共諜在一起有什麼意見？國安會都承認有接受調查，民進黨才是和共諜在一起，「嘴巴上講反共，自己養共諜，就是民進黨」。蔣市長公開引述或評論已進入司法程序的案子，不僅不宜更傷及彼此和睦。

其實，面對市議員的質詢，並非每一題都要答覆，更不宜主動提及議員未質詢的議題。一般說來，市議員的質詢，在能使用的時間內，他們必然會盡情發揮。若是與市政有關或言之有物的質詢，市長當然要回答。然而，若涉及統獨或兩岸議題，與市政無關的主題，市長可本於市長權責，婉辭答覆。不過，蔣市長選擇回答，甚至主動挑起戰火，看起來，是早有準備，也動了肝火。

但以首都市長的高度，並和質詢的議員一來一往，是否得當？尤其，當簡議員詢問哪一個國家要消滅中華民國？和哪一國飛彈對準中華民國？蔣市長都僅願答共產黨，不僅讓簡議員無法接受，聽者應也都無法理解。其實，簡議員所詢問的國家名稱，不是家喻戶曉了嗎？是什麼原因蔣市長不願直接說出來呢？

另外，在《陳水扁總統訪談錄》，有關其擔任台北市長任內的記述，都僅說明做了哪些事，不涉及其它。提供蔣市長參酌。

（作者為彰化師範大學前校長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書