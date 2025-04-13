自由共和國》曾進發／只是路過

綠繡眼咬著吉野櫻的花瓣上竄下跳（曾進發作品）
只是路過（曾進發作品）
綠繡眼咬著吉野櫻的花瓣上竄下跳
天空有了雲朵便有了流浪（曾進發作品）
彷彿在咀嚼著春天的滋味
櫻樹花枝亂顫小綠綠不要嚇著了
我只是路過像一陣無害的微風
河流有了自由便有了歌聲
天空有了雲朵便有了流浪
花草有了春天便有了彩色
森林有了啁啾便有了寧靜
喝酒高歌唱了一個寂寞
一甲子辛辣人生唉唉唉我只是路過
手頭上我還有大把時間可以揮霍
揮揮衣袖仍可以割下一片銀河
自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉
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