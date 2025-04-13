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自由共和國》曾進發／只是路過

2025/04/13 05:30

綠繡眼咬著吉野櫻的花瓣上竄下跳（曾進發作品）綠繡眼咬著吉野櫻的花瓣上竄下跳（曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

只是路過（曾進發作品）只是路過（曾進發作品）

綠繡眼咬著吉野櫻的花瓣上竄下跳

天空有了雲朵便有了流浪（曾進發作品）天空有了雲朵便有了流浪（曾進發作品）

彷彿在咀嚼著春天的滋味

櫻樹花枝亂顫小綠綠不要嚇著了

我只是路過像一陣無害的微風

河流有了自由便有了歌聲

天空有了雲朵便有了流浪

花草有了春天便有了彩色

森林有了啁啾便有了寧靜

喝酒高歌唱了一個寂寞

一甲子辛辣人生唉唉唉我只是路過

手頭上我還有大把時間可以揮霍

揮揮衣袖仍可以割下一片銀河

自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉

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