自由共和國》陳震睿／新南向2.0︰為卓內閣產業及金融政策按讚

玉山論壇場次五以「亞洲前瞻圓桌對話-印太共同新願景」為主題，由外交部次長陳立國（右起）、中華民國無任所大使唐鳳、印度國家安全諮詢委員崔安旭（Anshuman Tripathi）、泰國前長遠進步黨眾議員顧問團主席皮塔（Pita Limjaroenrat）、新加坡前駐聯合國大使考西坎（Bilahari Kausikan）與紐西蘭太平洋經濟合作理事會主席博拉德（Alan Bollard）共同與談。 （記者張嘉明攝）

陳震睿／新南向台商二代、印尼信賴之友會

《台商新南向貸款經驗談》刊出後，眾多讀者來信詢問新南向國家貸款融資實務經驗，而三月十七至十八日之玉山論壇，多位新南向代表及友人熱烈討論台灣與新南向國家在產業投資與金融市場之管理經驗，並為台灣產業及金融政策點讚，以下就新南向三個重要國家︰泰國、印尼、印度等重點摘錄於下。

玉山論壇多位泰國的訪問官員學者提到，泰國房市受外國買家大幅湧入，房價節節高升，對當地泰國自用購屋族已產生影響，二○二四年泰國房地產市場買家排行榜分別是中國、緬甸、歐美以及俄羅斯買家，泰國金管當局除實施外籍人士購屋泰國本國籍分開外，另對電詐集產鏈之資金購買曼谷、芭達雅高住宅、別墅嚴加金檢，電詐集團所得大部分透過豪宅豪車藏匿，且有人頭戶代持等問題，而我國房市管制金檢措施以及嚴格打詐金檢等相關經驗，則成為泰國嘉賓於本次新南向+論壇紛紛詢問交流之重點，台灣或可將相關經驗透過駐泰代表處及張大使持續與泰國官方交流，另可由近期上任、年輕且積極參與台泰產業界活動之董公使將台灣相關模範經驗傳遞至泰國產業界。

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從印尼產業界情況來看，多位印尼產業界嘉賓表示，大雅加達地區之工業用地有過熱之情況，其他島嶼如加里曼丹、蘇拉威西、巴布亞則有投資不足之情況，而台灣因台積電及其他科技業根留台灣投資，多處如台南、高雄、新北市等工業用地供不應求，在如何穩定工業土地市場下、維持台灣投資動能，相關台灣金融監管經驗是印尼產官學界關注之焦點，相關中小企業投資、工業用地管制與金融風險控管經驗可透過駐雅加達使館及印尼信賴之友會持續與印尼產官學界交流。

最後，此次玉山論壇新南向+來自印度的嘉賓雖然較上述兩國少，但不代表台灣印度雙邊交流趨緩，事實上，印度是台灣第十六大貿易夥伴及第十二大出口市場，雙邊投資額有增無減，此次印度嘉賓聚焦台灣製造業發展相關經驗分享，因莫迪政府鼓勵發展製造業，Made in India政策，而近期華碩電腦於印度發生呆帳，則顯示台印投保協定以及未來可能簽署台印自由貿易協定之重要性，印度執政黨BJP及國民志願服務團RSS已委託筆者於台灣整合兩組織在台宣傳溝通交流力量，期待與台灣執政黨與在野黨深度交流台灣發展經歷；另下月中於清奈盛大開幕之Bombay ChatHouse餐飲連鎖則由BJP高層與台商共同投資，其除提供正統印度教素食餐飲，據點將做為執政黨BJP政策宣導、陳情反映及社區活動之複合據點，開幕將邀請駐印使館葛大使及駐外團隊等參與揭幕儀式及台印交流，以提升台灣與印度執政黨BJP之溝通。

本次玉山論壇新南向＋成果豐碩，讓新南向政策持續升級，除過去之雙邊交流投資外，持續增加投資金融政策分享交流，凸顯台灣為經濟日不落國，另卓內閣以民主（Democracy）、和平（Peace）、繁榮（Prosperity）三支柱之總和外交強化與新南向國家之交流，在產業及金融監理政策上，台灣之政策細緻度遠勝過新南向國家，持續透過論壇（玉山、新南向＋）、駐外使館（印、泰）與NGO組織等，提升台灣與新南向國在文化、經濟、金融、投資等方面之雙邊交流，讓新南向友邦持續為台灣政策按讚。

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