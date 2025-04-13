自由共和國》劉佩真／政府須續推五大信賴產業 半導體業將為核心關鍵

台積電高雄 2 奈米擴產上樑儀式正式將P2廠的最後一根樑柱緩緩吊上頂端。（記者李惠洲攝）

劉佩真／台經院產經資料庫總監、APIAA理事

由於在美國川普總統強調「美國優先」後，陸續採取了一些措施試圖改變全球半導體供應鏈結構，包括關稅與出口管制、技術轉讓壓力以及補貼與投資激勵等等，爾後更進一步與台積電魏哲家董事長一同宣布台積電在美國投資新的一千億美元計劃，這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心，此專案將成為美國史上規模最大的單項外國直接投資案。對此市場對於美國一系列的動作將對台灣的半導體產業帶來哪些衝擊，以及矽盾將會面臨哪些挑戰，同時台灣該如何在地緣政治的現實下維持半導體產業的領先地位，或是政府與企業的因應有哪些需要正視與補強之處，皆為台灣民眾所關切的議題，在此之際，我國更應穩固半導體業的競爭優勢，而政府也需更強推五大信賴產業，尤其半導體業更將為核心關鍵。

事實上，二○二五年國內政府將藉由五大信賴產業引領台灣經濟發展新局面，其中半導體業將為核心關鍵，畢竟其目前對於我國經濟、地緣政治、科技國際地位具有相當的影響力，故預計二○二五年政府對此的預算規模將為一二二億元，遠高於其他行業，年增率為廿一．二％。其次在AI產業，二○二五年預算增幅最高達到一三四．○％，較二○二四年倍增，顯示政府對新興科技的高度重視，同時AI的補助規模為七十四億元，僅次於半導體業，而預計政府的重點將放在AI智慧應用高值化發展、專案投資AI數位產業（數位發展部已結合國發基金成立一百億元基金）、積極新建智慧節能資料中心等，藉此鞏固我國在全球AI硬體的既有發展地位，更期望延伸至AI軟體方面來建立競爭力。

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至於次世代通訊產業也備受矚目，二○二五年政府的預算規模為十四億元，年增率達十二．二％，特別是政府大力支持太空產業發展，其中二○二四年已成功發射首顆通訊立方衛星並完成多次科研探空火箭發射，展現台灣在衛星與火箭自主研發的初步成果。另外安控方面，二○二五年政府預計投入的預算規模為六億元，我國政府將藉由掌握前瞻技術，並導入半導體、軍工等核心產業，以強化產業資安韌性，則是目前政府對於安控產業發展的主軸概念。

最後於軍工產業部分，二○二五年政府預計投入的預算規模為六億元，國機國造及國艦國造自主能量將持續進行強化，更重要的是打造無人機供應鏈，預計至二○二八年無人機產值能成長十倍來到三百億元。而上述五大信賴等前瞻性產業不僅強化台灣在全球供應鏈中的地位，更為經濟注入新動能，可望推動二○二五～二○二八年經濟成長率平均達三％的目標。

整體而言，二○二五年半導體與AI產業將持續成為台灣科技發展新篇章，尤其是台灣政府積極推動「五大信賴產業」，二○二五年度預算大幅增加四十．六％，達二二二億元，其中半導體和AI產業占據主要比重，分別為一二二億元和七十四億元，代表台灣在全球科技產業中的戰略定位，特別是在半導體領域的領先地位。同時多元產業布局確保台灣科技競爭力，除半導體和AI外，政府也重視次世代通訊、安全監控和軍事工業等產業的發展，顯然官方希望藉由多元化的產業布局策略，來協助產業平衡發展，更能提升台灣整體科技實力和國家安全。綜而言之，透過在不同領域的戰略投資，台灣正在構建一個更加全面、韌性的產業生態系統，為未來的挑戰和機遇做好準備。

值得一提的是，有關於上述五大信賴產業，人才培育與吸引則成為產業發展關鍵，也就是面對此些護國群山所需的產業人才需求，台灣正積極實施全方位的人才策略。即政府推出「國家人才競爭力躍升方案」，目標到二○二八年培育四十五萬人次跨領域人才，並吸引廿萬名外國專業及技術人才，期望此些措施能填補產業人才缺口，更為台灣注入多元創新動力，成為「五大信賴產業」的蓬勃發展奠定堅實基礎，但後續的實際執行狀況仍值得觀察。

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