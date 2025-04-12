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社論》川普2.0會是冷戰2.0嗎
新聞線上》罷免只有一次機會
社論》力阻「假民主」顛覆「真民主」
社論》從「關稅戰」到「宜花東」
社論》因應「對等關稅」震撼
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民主之盾》請用知識來說服我——給龍應台的一封公開信
胡，怎麼說》我連署，我剿匪，我驕傲！
話說李筱峰》兩組中國人
有志一「童」》新加坡經濟發展概況（2025年3月）
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社群
李忠憲的思考》誰的生命比較值得活？
黑熊學院》台灣亟需更多民主盟友與我們站在一起
許美華頻道》醫師挺罷免／課金助力 還免費幫志工看病
一個律師的筆記本》若照他們報復策略 稅率就跟阿共一樣125％
法操》自家監視器朝向鄰居後院挨告！何謂合理隱私期待？
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自由廣場》映照出陳玉珍的小我與大我 從上海兩嬰之腎到TANK的中國心肝
自由廣場》器官非屬商品 生命更非籌碼
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自由廣場》漫畫︰一起來
2025/04/12 05:30
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