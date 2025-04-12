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自由廣場》金門淪為中國洗產地的「特洛伊木馬」！

2025/04/12 05:30

◎ 林志翰

國民黨立委陳玉珍提出「離島建設條例部分條文修正草案」，增訂設置離島國際醫療特區、自由貿易示範區。陳玉珍更以高雄港、台南港等地亦爭取自貿港為例，反駁金門設立自貿港區會引發洗產地疑慮。陳玉珍立委不是「笨」，而是「壞」，「中國珍」封號絕非空穴來風。

金門與廈門僅一水之隔，地理位置敏感，金門無論在地理便利性或監管能量上，都存在被中國利用為規避國際貿易壁壘「跳板」的高度風險。金門經濟規模小、海關人力有限，面對大量可疑貨物如何有效把關？ 自貿區隨時可能淪為洗產地的「特洛伊木馬」，成為破口，「中國珍」不懂嗎？

受到美中貿易戰影響，中國企業慣用第三地洗產地，從越南鋼鐵、馬來西亞膠合板到泰國輪胎，中國企業透過東南亞國家洗產地屢見不鮮。前車之鑑清楚顯示，一旦監管不力，任何特殊貿易區都可能淪為中國的「中繼站」，為本國帶來大麻煩。

以越南為例，遭到美國課四十六%對等關稅，這項政策雖暫緩九十天實施，仍對越南造成極大壓力。據傳越南為免遭美國懲罰性關稅，準備打擊經其領土運往美國的中國商品，並加強管制對中國出口敏感產品，藉以明確回應美國質疑「中國出口」變身為「越南製造」的洗產地行徑。

敏感時刻，「中國珍」竟大力推動離島自由貿易示範區，這與國民黨主張「開放中客」作為因應美國關稅戰的解方同樣愚蠢。此非解方，而是毒方！只會讓美國認定台灣傾中，害台灣遭到一四五%懲罰關稅。如此政治算計，哪是「笨」？分明是「壞」，而且壞到骨子裡！

一旦金門自貿區淪陷，淪為中國洗產地的跳板，台灣將面臨災難性的後果。台灣不但會遭美國嚴厲的貿易報復，更會讓廉價中國商品如洪水般傾銷淹沒，摧毀台灣本土產業的生存空間。「中國珍」的自貿區方案，就是披著經濟外衣的特洛伊木馬，將對台灣百工百業造成屠城般的災難。

（國中教師）

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