晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》臉書幫中國審查台灣 數位主權已淪陷！

2025/04/12 05:30

◎ 劉哲廷

我從不覺得自己說的話有多重要。也許就是因為這樣，我才沒有預料到，有一天，連這種微弱的聲音，竟然也會被關掉。

事情曝光後，新聞像漏電的燈閃了一整晚。Meta前全球政策總監溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）出席美國國會聽證，揭露臉書創辦人祖克柏「親自設計暨實施言論審查工具」，並在「中國、香港與台灣」啟用它。中國官員還親自測試系統，提出修改意見，彷彿不過是企業用戶回饋。而這些工具不只自動審查高流量貼文，還能在天安門週年或新疆等地「完全關閉服務」。

我們從來不在他們的國界裡，卻早已被劃進他們的靜音區。

這不是平台操作過失，而是資訊帝國赤裸裸地畫出邊界。表面只是一套程式，深層卻是主權遭輸出的邏輯。

數位空間早已不只是虛擬地帶。它是新型的疆土，是每個國家都須保衛的無形疆域。祖克柏將內容審查權獻給北京，並以「工具開發」為名重新編碼真相的範圍，其實就是在重新劃定世界的聲音邊界。中國提出的並非要求，而是一種默契測試：「你願不願意，用你的自由，來換取我市場的門票？」

而他答應了。

那一刻，美中之間的競爭，不再只是晶片、港口或軍艦的距離，而是︰誰能壓制更多人的語言，誰就能讓世界使用自己的語法說話。臉書這個標榜「串聯全世界」的平台，如今淪為專制政權手握的權杖，幫助他們偽裝，替他們搬運沉默。

我們在這場角力裡，是最容易被刪除的片段。

台灣不是Meta的市場重鎮，也非中國的合法疆域，但我們卻兩邊都不算數。當中國提出審查需求，當祖克柏幫它打造工具，第一個試驗場竟非北京，而是這個被國際模糊承認的島國。我們就像一張未命名的地圖，被兩大帝國在上面塗改。

我試著想像︰在天安門週年那天，如果臉書在我們這裡「局部關閉」，我們會發現嗎？會抗議嗎？還是像跳電一般，默默刷新畫面，接受當下無聲就是常態？

這不只是審查，是在消磨一整個社會對自身存在的感知力。久了，我們甚至不再確定自己說的話，有沒有曾經被誰聽見。

祖克柏的選擇讓我想起「附庸」，它是一種不須宣告的臣屬形式。他不必穿上中山裝，不必拿中國護照，他只要調整一點程式邏輯、關掉一段演算法、答應某一句看似善意的「建議」，就能讓千萬人的語言，被擱置於演算法的光照不到的角落。

自由不是被明目張膽奪走。它是在一次次的設定裡被遺忘。

「數位主權」不只是談伺服器何在，而是我們能否決定自己的真相由誰定義。我們能否拒絕他國的語言系統入侵，能否捍衛在社群平台上保有自己的集體記憶與歷史敘述。

我們並非一篇貼文被審查，而是我們整個社會，在一套看似中立的系統裡，被歸類為「可刪除內容」的一部分。

我有時會想，這些平台上到底剩下什麼是真實的？我們的點讚、轉發、留言，是聲音，或只是資料？一旦資料被標註「不適當」，我們的存在是否也正從某種全球語言系統中，被安靜地註銷？

（作者是詩人，自由工作者）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書