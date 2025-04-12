自由廣場》臉書幫中國審查台灣 數位主權已淪陷！

◎ 劉哲廷

我從不覺得自己說的話有多重要。也許就是因為這樣，我才沒有預料到，有一天，連這種微弱的聲音，竟然也會被關掉。

事情曝光後，新聞像漏電的燈閃了一整晚。Meta前全球政策總監溫恩-威廉斯（Sarah Wynn-Williams）出席美國國會聽證，揭露臉書創辦人祖克柏「親自設計暨實施言論審查工具」，並在「中國、香港與台灣」啟用它。中國官員還親自測試系統，提出修改意見，彷彿不過是企業用戶回饋。而這些工具不只自動審查高流量貼文，還能在天安門週年或新疆等地「完全關閉服務」。

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我們從來不在他們的國界裡，卻早已被劃進他們的靜音區。

這不是平台操作過失，而是資訊帝國赤裸裸地畫出邊界。表面只是一套程式，深層卻是主權遭輸出的邏輯。

數位空間早已不只是虛擬地帶。它是新型的疆土，是每個國家都須保衛的無形疆域。祖克柏將內容審查權獻給北京，並以「工具開發」為名重新編碼真相的範圍，其實就是在重新劃定世界的聲音邊界。中國提出的並非要求，而是一種默契測試：「你願不願意，用你的自由，來換取我市場的門票？」

而他答應了。

那一刻，美中之間的競爭，不再只是晶片、港口或軍艦的距離，而是︰誰能壓制更多人的語言，誰就能讓世界使用自己的語法說話。臉書這個標榜「串聯全世界」的平台，如今淪為專制政權手握的權杖，幫助他們偽裝，替他們搬運沉默。

我們在這場角力裡，是最容易被刪除的片段。

台灣不是Meta的市場重鎮，也非中國的合法疆域，但我們卻兩邊都不算數。當中國提出審查需求，當祖克柏幫它打造工具，第一個試驗場竟非北京，而是這個被國際模糊承認的島國。我們就像一張未命名的地圖，被兩大帝國在上面塗改。

我試著想像︰在天安門週年那天，如果臉書在我們這裡「局部關閉」，我們會發現嗎？會抗議嗎？還是像跳電一般，默默刷新畫面，接受當下無聲就是常態？

這不只是審查，是在消磨一整個社會對自身存在的感知力。久了，我們甚至不再確定自己說的話，有沒有曾經被誰聽見。

祖克柏的選擇讓我想起「附庸」，它是一種不須宣告的臣屬形式。他不必穿上中山裝，不必拿中國護照，他只要調整一點程式邏輯、關掉一段演算法、答應某一句看似善意的「建議」，就能讓千萬人的語言，被擱置於演算法的光照不到的角落。

自由不是被明目張膽奪走。它是在一次次的設定裡被遺忘。

「數位主權」不只是談伺服器何在，而是我們能否決定自己的真相由誰定義。我們能否拒絕他國的語言系統入侵，能否捍衛在社群平台上保有自己的集體記憶與歷史敘述。

我們並非一篇貼文被審查，而是我們整個社會，在一套看似中立的系統裡，被歸類為「可刪除內容」的一部分。

我有時會想，這些平台上到底剩下什麼是真實的？我們的點讚、轉發、留言，是聲音，或只是資料？一旦資料被標註「不適當」，我們的存在是否也正從某種全球語言系統中，被安靜地註銷？

（作者是詩人，自由工作者）

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