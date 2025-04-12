自由廣場》映照出陳玉珍的小我與大我 從上海兩嬰之腎到TANK的中國心肝

◎ 于則章

川普對各國課徵對等關稅暫緩九十天，唯獨對中國一路調高到一四五%，如此明確的訊號，以致越南、南韓等國紛紛宣布，要對中國進口商品課徵高額關稅，以洗刷為中國洗產地的嫌疑，以免九十天後又被川普盯上。

反觀台灣，金門、馬祖選出的中國國民黨立委陳玉珍、陳雪生，上會期曾提案修改《離島建設條例》，被質疑志在幫中國「洗產地」，尤其是陳玉珍提案增設離島國際醫療特區，更恐讓不具台灣證照中國醫事人員來離島執業，淪為「一國兩制示範區」，此舉已遭各界批判。

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撇開政治算計不談，此舉形同在法律上幫中國醫事人員開後門，容許其在台灣離島合法當密醫，更可能幫中國器官販售移植大開方便門，讓台灣淪為中國迫害人權的幫兇！

近年來，不時傳出中國醫界強摘器官進行移植的駭人消息，中國官方雖否認，但二○二三年上海交通大學附屬仁濟醫院醫生卻不打自招，在《美國移植雜誌》網站發表案例，將出生後一天及三天後的兩名新生嬰兒，摘取其腎臟移植給晚期腎衰病人。

台灣歌手TANK（呂建忠）日前在網路PO文。透露去年他在中國出現心臟衰竭、肝臟惡化，後來等到「合適的」心臟、肝臟，並完成「心肝同期聯合移植手術」因而「重生」，還強調「感謝祖國，感謝杭州」，「高雄好過日協會」理事長楊佩樺就質疑「Tank的器官是誰的？」

中國自詡「五千年文明古國」，其實自古以來常不把人當人看，「春秋五霸」之首的齊桓公就曾吃過嬰兒肉，後來念念不忘還稱之為「想肉」，令人毛骨悚然。而市井小民則有上市場買「菜人」的肉吃，在亂世則有「易子而食」，亦有所謂的「割股療親」，或為示政治忠誠的「殺妾以饗三軍」，吃人肉在中國史書俯拾皆是，即使到了近代，中共也曾在「文化大革命」時發生吃人肉事件！

從上海兩嬰之腎到TANK的中國心肝，都只是幾千年來的不文明文化傳統造成的必然，如果人肉都能吃，犧牲底層「小我」，活摘器官移植給有錢的「大我」又有何奇怪？

就是這種思維，以致於可以喪心病狂，寧可犧牲台灣兩千三百萬的「小我」，也要成就十四億人口的中國「大我」，趨炎附勢以報效「中華民族的偉大復興」，對陳玉珍這些中國國民黨政客來說，自然是幹得心安理得、理不直而氣壯，卻令台灣人為之髮指呀！

（作者是公務員）

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