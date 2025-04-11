社論》川普2.0會是冷戰2.0嗎

美國川普政府對各國實施「對等關稅」，全球經貿受到極大震盪。（路透檔案照）

美國川普政府對各國實施「對等關稅」，全球經貿受到極大震盪。川普昨暫緩實施對多國課徵的對等關稅，改降至十％的基準稅率。包括台灣等國，需於未來九十天緩衝期，尋求與美方的合理談判結果。我們原將被美國課徵三十二％稅率，衝擊諸多產業。賴政府以三策略應戰，推動八八○億元等措施先對內穩定產業信心；啟動對美談判，從「零關稅」談起；另強化「脫中入北」發展戰略。上述均待朝野團結，合力推行。但有反對黨政客主張停止對美國投資、改走中國市場，或也隨北京腳步以關稅報復美國。此議被執政黨立委批評「再次選錯邊」。擁抱中國，如過去馬政府，可謂「請鬼拿藥單」，值此世界政經秩序盤整關鍵時刻，最忌諱敵友不分，做出錯誤的選擇。

川普總統發動關稅戰，專家普遍看法認為，美國採取「震盪療法」，除了寄望能更快解決政府債務高築問題，重整自認對美國貿易不公的發展環境，另以高關稅施壓他國上談判桌，以優勢主導地位獲取更多經貿籌碼。二戰之後，美國在冷戰格局，透過大部分國家加入以美元作為國際貨幣中心的制度，以及建置強大的軍力投射，形成對同盟國家保護網，並穩定世局。現在的川普政府，快速出招擘劃二戰後重大變革，關稅戰恐只是開端，未來還可能瞄準匯率，藉此重整經貿往來秩序，也釐清敵我陣營。特別針對中國採取的對美關稅反制，美國立即祭出五十％，總計一○四％關稅回擊。北京前晚宣布對美關稅升至八十四％，川普昨則回敬提高為一二五％。美中貿易戰升溫，各國無法作壁上觀，必須整隊因應變局。

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另外，川普總統本週與來訪的以色列總理納坦雅胡會面時表示，他準備為二○二六財政年度制定約一兆美元（逾卅三兆台幣）的國防預算，強調這是美國歷史上金額最龐大的國防預算。由此看出，川普以關稅手段試圖讓製造業等產業回流，美國再工業化，加上確保軍事霸權地位，頗有重構美國於冷戰期間的戰略圖像。全球化已然日漸消亡，川普發動的關稅戰，已使「美國優先」為主的市場、供應鏈，對應非美國或紅色供應鏈為主不同發展路徑，愈來愈明顯。如同冷戰一．○時代，政經軍難分離，不可能一面尋求美國政軍保護，另又與敵國密切生意往來，甚至替中國「洗產地」。威權中國，已取代前蘇聯，為美國頭號勁敵。看待川普二．○，不僅關稅或經貿角力層次，從美國要求他國戰略要地強力排除中國影響，如巴拿馬運河，更像逐漸走入冷戰二．○競爭格局。

全球進入地動山搖時刻，台灣同樣受到強烈震波。但變動的時刻，亦有不變之處，中共針對印太周邊的國家軍事襲擾與灰帶衝突，與日俱增。上週就在川普將宣布「對等關稅」前，中國解放軍再度對台大規模軍演，明顯利用國際變局對台脅迫。不過，北京此舉反而換來國際社會的撻伐，除了美國白宮與國務院均嚴正反對，與川普政府出現經貿齟齬的加拿大、歐盟，乃至紐澳、德國、日本以及英國等民主友盟均表達高度關切，七大工業國集團（G7）外長發表聯合聲明，批評中國挑釁日益頻繁，危及全球安全與繁榮。這說明關稅戰雖傷及美國與其他民主國家的關係，但台海安全仍是共同利益所在。中共破壞台海和平穩定，乃「大是大非」，民主友盟沒有絲毫猶豫與態度轉變。

川普二．○，也要求盟邦承擔自我防衛的義務。對歐盟、日韓，乃至台灣，川普政府傳遞同樣訊息，拒絕「搭便車」心態。美國參議院本週通過柯伯吉出任國防部次長人事案。台灣軍費即柯伯吉關注焦點，他並對立法院刪減軍費「深感不安」。此外，柯伯吉主張美軍應將戰略重心從中國以外區域淡出。國防部長赫格塞斯首次出訪選擇日本與菲律賓，位於其間的台灣在美國印太戰略有其角色。川普總統宣布「對等關稅」後，第一位會面的外國元首是以色列總理納坦雅胡。以國原被課徵十七％關稅，並非最重國家，仍搶先尋求與美國談判，用迅速腳步進入新國際變局。不同於台灣在野政客的遠美親中，或自陷中共所樂見疑美恨川氛圍，賴清德總統昨日以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書彭博，宣布擴大對美能源、農業、工業及軍售方面的採購，將關稅化解為零。此刻積極尋求政經軍對接川普二．○，這才正是台灣應走的道路。

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