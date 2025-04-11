自由廣場》如今世界關切台灣的大罷免

◎ 史里

有人存有「和平統一換經濟繁榮」的幻想，以為不反抗、不吵鬧，幸福生活就會降臨。但中國共產黨整治人民的手段，台灣人不可無知，尤須警覺，共產體制絕不容許個人選擇自己人生，那是一個呼吸自由空氣的台灣人，所無法想像的極權體制，身為女性，妳可能連嫁給誰都無法自己作主。

在新疆，維吾爾族女性被迫與她們並不喜歡的陌生漢人聯姻，這並非個案，而是中共的「融合」政策，台灣若被中共統治，不排除也會遭到同樣的「民族融合」。

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中國的土地屬於國家，人民只有使用權，住宅用地限用七十年，且使用權隨時可能被政府收回，以用於「城市發展」或「戰略建設」，台灣人的父母辛苦一輩子為兒女留下的房地產，在中共統治下很可能一夕歸零。

美中對抗升溫，美國對中國晶片與關鍵科技加徵高額關稅，明確將中國列為戰略對手。台灣若走向親中立場，必遭世界主要市場視為中共體制的一部分，失去與自由世界的連結與信任。

我是科技業工程師，每天埋頭做事，但是看中國的發展，越看越深知，你不理政治，政治卻會來理你。台灣現有的民主制度保障我們有選擇的自由，一旦被中共「統一」，從婚姻到財產，再到國際經濟地位，將被一步步奪走。

甭幻想統一可以換到經濟，一旦人生可能變成不是自己的，這代價會不會太大？何況美中經貿戰爭開打，中國經濟是雪上加霜，它自顧不暇，你還能指望什麼？如今世界都在關切台灣的大罷免：你要站在哪一邊？是美國，還是中共？

（作者是工程師）

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