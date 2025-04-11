自由廣場》雲林智慧城市夢難圓？

◎ 廖郁賢

雲林近年高舉智慧城市、科技產業鏈大旗，但吸引科技產業最基本的水電供應卻遲遲未到位，綠電（可持續性能源）與再生水，卻付之闕如。尤其地方政治生態下，土地問題更添隱憂。光電收賄案頻傳，六輕海淡廠又一再延遲引發民怨，更難以再供給水資源給科技產業。

引進高科技產業需完善交通、水電、物流、人才等整體規劃，絕非炒作地皮，張家力量已深入立法院，與經濟部、縣政府及台積電等科技廠共同協調並不困難。但縣府空談引進台積電，在北港周邊規劃的十四公頃土地，與台積電的高雄及嘉義預留用地相較，卻顯得杯水車薪，況且嘉高兩縣市已備妥大量的再生水資源。這一比，地方父母官還是短視了。

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在全球關稅壁壘下，高科技產業布局實為中央與國際角力，雲林作為農業大縣，應引導農民善用八八○億補貼，建立永續生產鏈，透過農業成就科技產業。「張家的口號無助產業發展」，空洞的願景無法解決實際困境，勤跑展覽或上雜誌領獎，有多少能量是真實回饋到在土地的農民身上？張家的智慧城市大獎，縣民感受最深刻的，只剩下科技執法。為雲林行銷與爭取榮譽並非壞事，但與土地連結的民眾能共同收穫多少紅利，才是更重要的。

（作者是圓仔花獨立書店創辦人，曾任雲林縣議員）

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