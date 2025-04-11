自由廣場》中國籍俄軍現身前線，打臉北京否認援俄

◎ 衛重華

烏克蘭近日在前線逮捕兩名中國籍俄軍，震撼國際社會，也再次撕下中共「中立」的假面。對此，中國外交部發言人林劍以模糊言詞閃躲問題，僅重申「中國一貫要求國民遠離衝突區」，卻未正面否認中國人為何會出現在俄羅斯軍隊中，更無法解釋這些人如何參戰、誰指派、何以能進入俄軍系統。專家從影片中判斷，該名中國籍人士幾無外語能力，不可能是一般外籍傭兵，更可能是中國派出的「見習軍人」，試圖在烏俄戰場上累積實戰經驗，為將來中國可能的戰爭做準備。

這起事件無疑戳破了中國一再聲稱「未軍援俄羅斯」的謊言。除了人力上的介入，國際間早有證據指出中國向俄提供軍事車輛、無人機與雙用途技術產品，如今若連軍人都上了戰場，所謂「中立斡旋者」的角色根本就是自導自演的騙局。更諷刺的是，中國一面秘密支援俄羅斯，一面還向烏克蘭獻媚，聲稱可協助停火與戰後重建，完全是「黃鼠狼給雞拜年」，別有用心。

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自二○二二年戰爭爆發以來，中國不僅始終未曾譴責俄羅斯侵略行為，反而在各大國際會議上，屢屢投票反對制裁俄國，處處替俄羅斯開脫與護航。如今連人都抓到了，若中國仍舊矢口否認，無疑坐實中俄已淪為戰略同盟，形同軸心再現。

烏克蘭若仍期待中國在烏俄戰事中扮演和平斡旋者，無異緣木求魚。當前最需認清的是：中共的本質並非和平推手，而是虎視眈眈、見縫插針的擴張者。一旦放任其深度介入，烏克蘭恐將淪為中俄共管的試驗場，更為區域安全埋下無窮禍根。

（作者是軍人）

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