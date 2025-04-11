自由廣場》避開貿易障礙的指控

◎ 林基興

府院戮力消減美國關稅壓力，但在貿易障礙方面，忘了正確回應。

上月底，美國貿易代表署公布「二○二五年各國貿易評估報告」，指控我國，例如在海關壁壘方面，我國要求玉米和黃豆等基因改造和非基因改造原料，列入不同關稅類別。但基改與非基改一樣安全，分徵關稅無科學依據。在農業生技，我國二○一五年十二月起禁止在基改食品進入校園，也缺科學根據。

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我國由行政院經貿談判辦公室回應，認為維護國民健康會貿易管制，有關美方的意見，各主管機關均會以專業的態度，與美方持續溝通。

回首前塵，二○○二年，我國制定《學校衛生法》。二○一四年，民團「校園午餐搞非基」施壓立委修改《學校衛生法》。結果，二○一五年修法禁止學校供應膳食使用含基改食材及其初級加工品，因此，基改食品全面退出學校營養午餐與其他食品。檢視《立法院公報》，可知立委誤解而修法，例如，基改黃豆就是「飼料黃豆」而有害學子健康，但在二○一八年，台灣事實查核中心澄清：進口大豆並無區分人類食用或動物飼料。農委會也回應，進口大豆在國際間均無區分人類食用或動物食用。至於安全性，世界衛生組織與英美等先進國家的國家科學院，均聲明批核上市的基改食品安全。

修法後，教育部估算學生營養午餐每餐成本增約五元，全國增廿六億元，其中補助弱勢生增二億多元。〈監察院調查報告〉也同樣聲明。其次，美國貿易代表署公布的年度「各國貿易障礙評估報告」，開始點名台灣基改食材禁止進入政策，缺乏科學根據而為技術性貿易障礙項目；至今已連續十年。

其實，基改食品和其他育種方式食品一樣安全，甚至更安全，因基因工程讓作物自保而少黴菌污染，又必經安檢。我國早該刪除錯誤的《學校衛生法》修法，除了導正國人的認知，也避免美國指控貿易障礙，一舉兩得。

（作者是大學教授）

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