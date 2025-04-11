自由廣場》大敵當前 守護家園／全民國防教育 須深入學校社區

◎ 張玲玲

拜讀貴版〈風險素養融入課程 國家安全從大學通識教育做起〉一文，作者身為大學教師而能重視國安議題、風險素養與通識課程的結合，可謂為強化國家韌性注入一股生機。筆者亦有心得與建議。

我國《全民國防教育法》第五條明定，「全民國防教育」應以「經常方式」實施，範圍涵蓋「學校教育、政府機關（構）在職教育、社會教育及國防文物保護、宣導及教育」。各級學校依教育部訂定的實施辦法推動相關課程。可以說，學校教育原本就是全民國防教育的第一道防線，也是國家「未來主人翁」建立敵情意識與危機意識的關鍵。

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法雖有明文，實務卻因升學壓力、高等教育就業導向等因素，導致國防教育不受重視、甚至忽略。相關教學與宣導活動流於形式，只是為了「交代」而草草帶過。筆者長期關注，發現只有極少數學校的校長會親自帶頭關心與支持全民國防教育，而該校師生對風險意識也較高。可見學校若落實強化執行，則全民國防意識必隨之提升。

「學校教育」負責向下扎根，「社會教育」則面向全民、最貼近民間與地方的重要一環。目前社會教育由國防部主管，透過每年辦理「營區開放」、「抗戰勝利音樂會」、「全民國防走入校園」、「高中學校儀隊競賽」、「暑期戰鬥營」及「能戰！全民新視界」等活動推廣。唯執行大型社教活動常須動用大量兵力，長期下來，難免影響部隊的戰訓本務。

國防部不妨考慮，委託具有專業能力的民間團體承辦相關活動。民間機構擁有創意資源與彈性，能設計多元而具吸引力的推廣樣態，不但減輕部隊負擔，也更易與民眾傳遞理念。而委外執行當然要有明確合作架構暨監督機制，確保活動內容與品質符合目標。

筆者服役期間，多年擔任政府機關在職全民國防教育的講師，近日受後備指揮部相邀，在「文宣後備幹部講習」課程擔任〈全民國防教育概論〉的講師，該部長官用心積極培養後備幹部擔任種子講師，來自全國各地的兩百多位後備幹部，更主動請假三天前往上課，他們全神貫注、做筆記、踴躍提問，即使已退役仍願為守護國家而盡心盡力，展現對國防教育的高度認同與責任感。

民間尚有許多退役袍澤及具備國防教育專長的人士，值得被妥善運用。國防部與教育部可依其意願與資格審查後，建立師資資料庫，提供各校、社區與社教單位延攬、媒合，為全民國防教育注入更多動能與資源。

（作者是陸軍備役上校）

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