自由廣場》美中經濟戰白熱化下 不當破口／台灣企業須避免貿易管制觸法

◎ 楊仲庭

美國總統川普四月二日宣布全面性對等關稅措施，又於九日宣布對七十五個國家暫緩實施，但對於中國繼續加碼至徵收一二五％之對等關稅，顯見美中經濟戰爭已開打。作為應對，總統賴清德十日投書彭博社（Bloomberg），宣布將採取具體且有效的措施，包含降低關稅至零、擴大對美採購、擴大對美國各州之投資以及排除非關稅之壁壘等措施。

在經濟戰爭全面開打的當下，貿易管制將成為重中之重。簡單舉例說明，假設台美之間零關稅，且台美之間互信基礎高，高科技產品例如高性能運算晶片得以順利互通往來。然而，若有心人士藉由台灣的寬鬆管制，把禁止輸到中國的晶片，透由台灣輸出至港澳或東南亞各國，再從該第三國輸往中國，勢必影響台美之間的信賴關係。除了高科技產品以外，各類民生用品、機械設備產品等，將來都可能變成管制用品，如果有違貿易法之管制規定，將面臨刑事責任，台灣企業應隨時關注經濟部之最新公告。

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申言之，貿易法第十三條明定，戰略性高科技貨品之輸出入及流向，必須經許可始得輸出，如有違背，依同法第廿七條規定，最重可處五年以下有期徒刑，或依同法第廿七條之二，處以新台幣六萬元以上、三百萬元以下罰緩，並得以禁止廠商於一定時間內禁止再度輸出入商品，最重亦可廢止廠商登記。

我國乃是建構「戰略性高科技貨品（SHTC）」制度作為管制措施，廠商如有輸出入商品之需求，應依經濟部國際貿易署定期公布之清單，自我檢視該商品是否屬於我國之貨品管理清單。

國人對於貿易法的管制措施較陌生，司法實務上因貿易法而遭處以刑事責任之案件也較少，經筆者大略檢索司法院裁判檢索系統，約只有十多個案例。然而，隨著美中經濟戰爭全面白熱化，以及台海局勢越發緊張，貿易管制將成重中之重，為了避免台灣成為美國陣營的貿易破口，也為了避免台灣助敵作戰，接下來對於違反貿易法的廠商宜擴大查緝，防堵有心人士借道台灣將管制商品輸入中國，以維台灣之經濟利益與國家安全。

（作者是執業律師）

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