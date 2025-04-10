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社論》力阻「假民主」顛覆「真民主」

2025/04/10 05:30

四月七日，「言論自由日」，賴總統追思紀念鄭南榕指出：百分之百的言論自由，不是利用自由，來消滅自由。他強調：追求民主、自由、人權的前提，就是我們國家要有主權；有主權才有民主，有民主才有自由，有自由才有人權，如果沒有國家主權，人民就無法作主，自由就無法存在。其實，「武統中配」事件說明，境內、境外敵對勢力，都正在利用台灣的「民主」，企圖消滅我國的主權，沒收二三○○萬人的自由與人權。當「民主」已被拿來當作顛覆台灣的武器，所謂的「捍衛民主」，便必須更清楚辨識：何為「真民主」？何為「假民主」？

一年多來，「國共第三次合作」，儼然對台灣全面包抄，步步進逼，夏立言、傅崐萁勤走中國「請示」，藍白合作「以法亂台」。而「兩岸的中國人」，從烏俄戰爭到川普關稅戰，加強「疑美」、「反美」認知戰。民主此一台灣共識，已然成為反獨促統勢力攻擊台灣的武器。他們對台灣「打著民主反民主」，實際上是「以假亂真」：利用「假民主」（立法院的形式）顛覆「真民主」（主流民意）。一旦「假民主」統治台灣，兩岸「專制統一」便可無縫接軌。猶如對岸的一黨專政，人大、政協兩會什麼「言論自由」都沒有，不准代表、委員說的話不准說，要代表、委員說的話不准不說。經濟、失業、社會矛盾等，都是消失的議題。軍事、外交的戰狼作風，致使中國的國際形象每況愈下，抗衡中國成為自由世界的共識，全被民族主義大內宣所遮掩。反倒是，「中國台灣省」的自嗨，寄人籬下的台灣藝人，哪個不應聲轉傳，馬上遭到點名。「武統中配」，在台灣可以自由開記者會，自由前往總統府抗議，一旦回歸祖國，這些自由全都被沒收。自由二字，繁體、簡體的寫法一樣，內涵是截然不同的。

在台灣，「武統中配」的「維權人士」，也很配合使用雙重標準，一字不提「亞亞們」回歸祖國便銷聲匿跡。平平是中配，台灣的女婿富察，在台灣出版不符中國政治正確的書籍。二○二三年初，他返回上海處理註銷中國戶籍手續時被消失。直到日前，中共才發佈消息，將他以「煽動反分裂國家」罪名，判刑三年有期徒刑。台灣有教育文化界人士，組成聯盟聲援富察，批判中國長臂管轄台灣的出版自由，「武統中配」的「維權人士」，當然不在這種名單上。這種不符中國政治正確的中配，對他們彷彿是聞所未聞的，也似乎是活該被一黨專政的。這樣的「維權人士」，向被武嚇的台灣反戰爭、要和平，對解放軍擾台、圍台置若罔聞。「武統中配」及其「維權人士」證明了，台灣的統派以「堂堂正正的中國人」自居，整天自由發表宣傳促統言論，誰曾因為促統言論而遭剝奪自由？連「武統中配」也僅被取消居留資格、沒有刑罰、禁止抗議！那些人的「自由」，正是「民主」的威脅，不是嗎？

以前，兩蔣威權統治台灣，卻懸掛「自由中國」的招牌。如今，大家真正生活在「自由台灣」，那些「維權人士」反而羨慕起眼前的「專制中國」，甚至崇拜「一黨專政」的數位極權統治才符合中國國情。這樣的「中國人」，套用柏楊的「醜陋的中國人」來形容也不為過。那些人，濫用別人爭取來的自由，使勁為民主挖掘墳墓。其實，有朝一日台灣失去民主了，那些人也會一起淪為奴隸，屆時他們再想為自己「維權」，「危害國家安全」、「煽動顛覆政權」的罪刑便等在前面。至於，他們在「自由台灣」歌頌「專制中國」，無異於合理化中共剝奪十四億人的自由，預告他們所追求的「同屬一個中國」，不過是製造一個更大規模的「深淵國」罷了。

「真民主」，促使更多人享有民主。「假民主」，剝奪更多人的民主。而「中國式的民主」，把「武統台灣」定義為「言論自由」，乃是標準的「假民主」。那些人，不為中國爭取民主，且意在消滅台灣民主，所以更勇於鼓吹解放軍解放台灣，實現「祖國專制統一」之夢。如果誤把它列入民主應予保障的「言論自由」，乃至任由類似軍人群組，退休飛官因反共、力挺大罷免被踢出空軍官校校友群組，台灣恐將出現「共軍侵台、軍民迎共」，「假民主」取代「真民主」如香港的結局。大罷免的成果尚難預料，但它已嚴肅提醒了國人這個不可逆的危險。

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