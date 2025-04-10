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自由廣場》﹙李筱峰專欄﹚放金馬一馬．請金馬放台灣一馬

2025/04/10 05:30

這篇文章的題目，我幾經躊躇，原訂題目為「金馬是台灣攀附中國的雙手嗎？」，又想過以「金馬胡不歸？」為題，但覺得這兩個疑問式題目不足以表達金馬與台灣相累互贅的關係，因此決定以此為題。

為何要放金馬一馬？從道理上看，金門、馬祖始終是深藍鐵板區，深藍主張一個中國，金門、馬祖原屬中國福建省，讓他們回歸中國福建省，不合理嗎？況且我們在論述台灣是一個主權獨立國家時，金馬人民最為反對，既然反對台灣獨立自主，那麼，「金馬胡不歸？」

他們可能又要掰說「我們說的一個中國，是指中華民國。」如果這樣，那一個中華民國，加上一個中華人民共和國，合計不就兩個中國了嗎？真是矛盾。

以前把金馬視為保衛台灣的前線，可笑至極。金馬的物資、軍備，長期都由台灣補給，接受補給的人如何保衛補給者？這就好像失業的兒子每月接受父親給他生活費，卻反過來向父親說「爸，現在我有收入，可以養你了！」，好笑！

二○○三年三月施明德提出金馬撤軍論，讓金馬非軍事化，引起金馬人的恐慌。殊不知，當年蔣介石在金馬等外島置重兵，正是中共攻打外島的誘因，中共只要攻擊外島，外島上面來自台灣的子弟兵頓成人質，可以逼台灣投降。無怪乎當年老美告訴老蔣，在外島放重兵是不智之舉。

由於一九五四年十二月美國與蔣政權所簽訂的「共同防禦條約」屬防禦性質，不含攻擊中國大陸之用。駐有重兵的金、馬的存在，勢必成為「國、共、美」三角關係的測試站與著力點，所以引來一九五八年的八二三炮戰乃勢所必然。

八二三炮戰中，美國與蔣介石雙方妥協，發表聯合公報，蔣答應放棄武力反攻大陸，美國則承認在當時情勢下，金馬與台澎防衛有密切關聯，這個解釋突破雙方共同防禦條約的防禦範圍。中共因此改「單打雙不打」，而拖延下來。毛澤東不拿下金、馬，是為了對付美國的兩個中國（或一中一台）的思考。毛澤東說：「金、馬像是台灣伸出兩隻手與祖國相連。」

時過境遷，施明德提金馬撤軍論之時，國民黨早已在金馬逐漸撤軍了，只是未明說。金馬已逐漸觀光化，但金馬依舊是台灣的重大負擔。

例如廿五年來因配合「離島建設條例」，台電在金馬補貼的售電虧損，總額上看一一○○億元。

去年底金門藍營立委陳玉珍領銜，徐巧芯連署提案的「離島建設條例部分條文修正草案」，配合中國統戰，規避台灣的審查跟證照考試制度，讓中國醫生、藥師等醫事人員，在無台灣證照的情況下，可至金馬開業，甚至請領健保給付。使離島成為「一國兩制示範區」，方便中共逐步完成統戰台灣。

陳玉珍二○二四年的立委得票數只有兩萬八千多票，陳雪生只有三千一百多票，這樣的票數，在六都大概只跟一個議員的得票數差不多或少很多，卻產生了兩席藍委而在立法院參與毀憲亂台！

果然被毛澤東說中了，「金馬像是台灣伸出兩隻手與祖國相連」。中共也透過金馬，把手伸入台灣進行統戰，台澎有必要讓金馬成為攀附中國的雙手嗎？心向中國的金馬，胡不歸？

（作者是台北教育大學名譽教授）

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