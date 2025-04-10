自由廣場》面對關稅危機 洽簽雙邊自貿協定的最佳時機

◎ 蔡義聲

面對川普關稅海嘯，賴政府態度積極、迅速派員赴美協商，這是正確的第一步。此外，政府應從戰略層次出發，避免侷限於短期的滅火應對，而要有更宏觀的布局與思維。

在美國抵制之下，WTO的爭端解決機制已形同停擺，各國尋求替代合作管道與強化彼此貿易關係的意願更加迫切。歐盟、英國、加拿大、澳洲等主要經濟體，過去因考量中國影響力及掌握對美貿易既有利益，以致對與台灣洽簽FTA態度保留；如今各國面臨美國關稅挑戰，加上對中國咄咄逼人的軍事野心、以及對「中國震撼二．○」（即中國透過補貼政策將高科技產品的過剩產能，以低價大量出口傾銷全世界）的警覺與擔憂，此時台灣憑藉成熟的半導體製造實力、產業供應鏈韌性和互補性、以及對國際法規與遊戲規則的高度遵守，皆表現出理想貿易夥伴的形象。時值多邊貿易秩序失靈的國際情勢下，正是台灣與各經貿大國建立雙邊合作架構的最佳時機！

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賴政府努力加速推進加入CPTTP，然根據規範，新申請國須獲得現有十二個成員國一致同意，而在中國也遞件申請攪局的情況下，台灣加入難度已大幅升高。試想，與十二國談判且同時取得共識，或與單一國家商議雙邊協定，何者較容易？政府除了把談判重心與資源置於美國，也要同步推動與其它各國洽簽雙邊FTA。在目標上，未必要追求一步登天以達成全面性範疇，可採用模組化策略提高談判效率，針對特定產業或關鍵領域先行簽訂部分協議，再以堆積木方式逐步擴展。

面對危機務須冷靜，不在一個點上面糾結，而要拉高視野綜觀全局，展現更加靈活手段與思維，從危機中發覺可能轉機，從挑戰中尋找突破！

（作者是中小企業公司負責人）

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