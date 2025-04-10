自由廣場》川普關稅壓力下 台灣產業如何突圍？

◎ 陳擷安

川普祭出關稅戰，台灣面對三十二%的整體關稅壓力、廿%的汽車零組件關稅，讓出口導向的產業結構面臨壓力。尤其是汽車、資通訊設備、電子零組件等核心產業，向來仰賴北美市場的高佔比訂單，如今陷入「外銷被封殺、內需撐不起」的困局，企業該何去何從？

台灣企業普遍對赴美設廠「興趣缺缺」，畢竟設廠成本高、勞動環境與文化截然不同，加上過去對美投資回報有限，風險與報酬比實在不具吸引力。然而，面對川普，喊話或抱怨無濟於事，台灣需要主動出擊的談判策略與對等籌碼。

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其中一項可能的籌碼，是台灣在全球伺服器產業的「不可替代性」。目前台灣製造的伺服器，七十四%出口美國，在美中科技激烈對抗的今天，這樣的供應主導地位對美國極為關鍵。台灣若能掌握這項優勢，強化供應鏈對美的安全價值，不僅能換取某些關稅豁免，更能爭取政策上的支持。至於筆電、手機等產品已將產線移至越南與泰國，但當地廠房的折舊尚未攤提完成，產能轉移牽一髮動全身，短期調整不易。這正是台灣應選擇「策略突破點」的時候︰集中火力於美方真正需要、但無法立即替代的領域，取得主動談判地位。

川普對中政策強硬，與中國科技、經貿脫鉤已成主軸。在此脈絡下，台灣若仍採「被動觀望」態度，只會在兩強之間進退失據。反之，若能提出美台供應鏈合作計畫、強化本土高階晶片與伺服器產能，甚至部分製程在地化，台灣便有機會在逆風中找到合作新契機。川普式的交易邏輯講究「你給我什麼，我給你什麼」，這不是單純的敵意，而是要你拿出籌碼以換得位置。

台灣產業界不能迷信過去依賴低成本、供應鏈完整就能立於不敗的時代。我們需要更宏觀的佈局視野、更靈活的市場轉向，以及更務實的政策配套。政府應儘速評估在美生產獎勵機制、提供轉型基金支持中小企業赴美轉型試點，並與美方協商設立「台美製造特區」等具體措施，以科技與制度合作取代單純的貿易依賴。

川普針對美國政經姿態的再定義，台灣若僅靠過往成功模式延續，恐難在未來四年的國際競局中安然無恙，現在是轉型的起點，也是突破的機會。

（作者是科技集團法務）

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