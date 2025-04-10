晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》掃除台美經貿障礙 須罷免藍委

2025/04/10 05:30

◎ 張國財

面對川普的對等關稅，藍營竟把「國家面對的關稅衝擊」與「藍營面對大罷免」不當掛鈎，真是莫名其妙。近一年來，反對黨毀憲亂政、鬥到行政機關幾近癱瘓，如今卻喊「別再鬥了」，這豈不是作賊喊捉賊？最簡單的事實是，遭到對等關稅重擊的全球各國，並無任何一個國家進行大罷免，可見有沒有大罷免，與是否關稅衝擊根本八竿子打不著。

對台灣而言：要美國降低關稅，就須降低對美國的貿易順差；而要降低對美國的貿易順差，就必須罷免藍委。因為，藍委一向親中反美，他們全力擋軍購、擋美國農產品，讓台灣對美國的貿易順差無法有效降低，因此，只要罷掉藍委，就可以掃除台美之間的貿易障礙，就能增加美國製（包括武器、農工）產品輸入台灣，就會減少台灣對美國的貿易順差，從而降低台灣的對等關稅！

藍委反美，如果挺藍委，台灣的對等關稅必會更高。如果聽從藍委，把台灣與中國綁在一起，台灣的對等關稅就會從卅二%變成一○四%（廿%+卅四%＋五十％）；一旦台灣與中國一家親，一旦台灣成為中國洗產地的一環，台灣的對等關稅就淪為柬埔寨、越南的四十九%、四十六%！

台灣想減輕「對等關稅」的傷害嗎？罷免反美親中的藍委就是公民可以努力的一大步！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書