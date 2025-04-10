自由廣場》掃除台美經貿障礙 須罷免藍委

◎ 張國財

面對川普的對等關稅，藍營竟把「國家面對的關稅衝擊」與「藍營面對大罷免」不當掛鈎，真是莫名其妙。近一年來，反對黨毀憲亂政、鬥到行政機關幾近癱瘓，如今卻喊「別再鬥了」，這豈不是作賊喊捉賊？最簡單的事實是，遭到對等關稅重擊的全球各國，並無任何一個國家進行大罷免，可見有沒有大罷免，與是否關稅衝擊根本八竿子打不著。

對台灣而言：要美國降低關稅，就須降低對美國的貿易順差；而要降低對美國的貿易順差，就必須罷免藍委。因為，藍委一向親中反美，他們全力擋軍購、擋美國農產品，讓台灣對美國的貿易順差無法有效降低，因此，只要罷掉藍委，就可以掃除台美之間的貿易障礙，就能增加美國製（包括武器、農工）產品輸入台灣，就會減少台灣對美國的貿易順差，從而降低台灣的對等關稅！

請繼續往下閱讀...

藍委反美，如果挺藍委，台灣的對等關稅必會更高。如果聽從藍委，把台灣與中國綁在一起，台灣的對等關稅就會從卅二%變成一○四%（廿%+卅四%＋五十％）；一旦台灣與中國一家親，一旦台灣成為中國洗產地的一環，台灣的對等關稅就淪為柬埔寨、越南的四十九%、四十六%！

台灣想減輕「對等關稅」的傷害嗎？罷免反美親中的藍委就是公民可以努力的一大步！

（作者是新竹教育大學退休副教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法