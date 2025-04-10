自由廣場》國會如惡性腫瘤 罷免是一支手術刀

◎ 徐胤豪

台灣民主發展過程，選舉權與罷免權一直是公民手中最關鍵的武器，民意對政治責任與政策透明度的要求日益升高，「大罷免」並非出於對政黨的仇視，而是對憲政體制的尊重、對民代的課責，是責任政治的重要啟點。

現行選制下政治人物看似擁有四年的民意授權，但這不代表選民必須無條件接受他們在任內的一切行為。一旦民選公職違逆多數民意、破壞國家憲政制度，濫用公權力對民主制度進行鬥爭，甚至出賣國家利益、危害國家安全，罷免制度是選民修正錯誤、重新分配權力的民主機制。罷免是一種回應、也是提醒:民意授權有條件，代表資格與權力不能無限期自動續約。

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國民黨屢喊「既已選完，為何不做完」或「當家不鬧事」，實際上是在逃避一個根本問題：政治人物是否仍然值得被託付代表民意？民眾的選擇權並非在投票當天終止，而應持續貫穿整個任期，這才是現代民主「主權在民」的核心價值。

將罷免簡化為政黨鬥爭，不僅矮化了人民的理性選擇，也刻意模糊罷免制度的憲政意義。否定罷免的正當性，就如同否定了選民在任期內監督的權利，是對民主的根本誤解。

國眾兩黨的政治人物失去與人民的連結，不再服務公眾利益，綁架國家安全與人民利益當政治籌碼、把選民當作為獲得政治權力而動員的工具，他們早已喪失作為公職的正當性。罷免是在捍衛民主崇高價值，也是人民對權力傲慢的必要回擊。

大罷免既不混亂、也非報復，而是制度性的清算：透過程序化的合法手段，令失職者下台。一如過去的罷免行動，反動者不斷針對團體和志工進行抹黑、造謠，甚至扭曲成「報復」。但癥結不在於罷免本身，而在於為何會有這麼多人願意站出來推動罷免行動。

二階罷免倒數時刻來臨，大罷免如同一場修復民主政治的重大手術，切除民主細胞癌變的惡性腫瘤，讓目空一切的政客警惕：人民不是無感的看倌，而是準備行使權力的主人。

（作者是網路工作者）

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