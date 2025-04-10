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新聞線上》罷免只有一次機會

2025/04/10 05:30

如果台灣人還要任由傅崐萁和黃國昌在國會毀憲亂政，還要放任國民黨和民眾黨在國會擴權，亂刪亂凍國家預算，還要看著踐踏國會尊嚴的立委封殺國安法案，和中共眉來眼去，甚至提出反戒嚴這種荒唐的公投提案，那麼就放棄罷免，放棄國家、放棄台灣。（資料照）如果台灣人還要任由傅崐萁和黃國昌在國會毀憲亂政，還要放任國民黨和民眾黨在國會擴權，亂刪亂凍國家預算，還要看著踐踏國會尊嚴的立委封殺國安法案，和中共眉來眼去，甚至提出反戒嚴這種荒唐的公投提案，那麼就放棄罷免，放棄國家、放棄台灣。（資料照）

記者陳杉榮

美國總統川普祭出「關稅戰」，重創全球金融股匯市場，各國採取的對應方式各有不同，面對靈活善變的川普，政府也研議多項策略以為因應。民進黨政府的作法，必須持續監督，另一方面，國民黨主席朱立倫則是藉此機會，表示「國難當頭」，呼籲民進黨停止全台大罷免，並獲得台北市長蔣萬安和國民黨立院黨團的呼應。

川普的關稅戰是不是台灣的「國難當頭」？未必如朱立倫所言。川普的國家戰略目的，簡單歸納，第一是要解決美國非常嚴重的國家財政危機，第二是針對中國，不讓中國賺美國的錢繼續擴張武力，在周邊製造麻煩。第三是使用者付費，歐盟和日韓台紐澳等盟邦，自己掏錢保護自己。台灣在這波關稅戰之中，必然受到傷害，但同時也有建立美台供應鏈的機會。

國民黨及中共協力者對於台灣面臨的各項挑戰，大抵是以「唱衰」起頭，不是唱高調就是奏哀樂，朱立倫、龍應台，還有不知道其中有幾名學者專家的所謂七十五學者，幾乎都只會扯台灣後腿，以酸民論調指點政府決策，自曝其短而不自知。當然，張善政、侯友宜、盧秀燕等諸侯，雖有意較勁，但尚能務實以對，算是藍營的例外。

關稅戰會不會影響大罷免？當然會。川普怎麼打關稅戰，還會繼續演出，但「罷免只有一次機會」，如果台灣人還要任由傅崐萁和黃國昌在國會毀憲亂政，還要放任國民黨和民眾黨在國會擴權，亂刪亂凍國家預算，還要看著踐踏國會尊嚴的立委封殺國安法案，和中共眉來眼去，甚至提出反戒嚴這種荒唐的公投提案，那麼就放棄罷免，放棄國家、放棄台灣。

如果台灣人還愛惜這個主權在民，隨時隨地可以大罵總統的國度，那麼就請台灣人展現堅定的意志，繼續大罷免第二階段的連署，讓大家不必再看傅崐萁和黃國昌的臉色，不要讓藍白再亂台三年。罷免是民主的實踐，這是第一次，也可能是最後一次，因為藍白已經強行通過罷免連署必須附上身分證影本的法律修正案，把罷免「鳥籠化」，以後很難再有罷免立委的機會。

繼續連署大罷免，這是向國民黨和民眾黨展現意志，告訴這兩黨，台灣人受夠了！這也是向民進黨展現意志，告訴賴清德政府，公民團體不是民進黨的附庸，假如民進黨施政失能失德，一樣把這個政府換掉。這更向共產黨展現意志，告訴共產黨，民主政治就是一人一票，選舉一票，罷免也一票，台灣人絕不接受中共一黨專政之下所謂「全鏈條全方位全覆蓋民主」的「全過程人民民主」這種假民主。

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