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自由廣場》（鏗鏘集）《火鳥的聖歌》鄭南榕自由之路

2025/04/09 05:30

◎ 李敏勇

今年言論自由日剛過，這是紀念一九八九年四月七日為言論自由殉道的鄭南榕（一九四七～一九八九）而設置的日子。在金山的金寶山，一群人聚集在「自由之翼」墓園紀念這位曾在一九八○年代多次在群眾運動場合慨言：「我是鄭南榕，我主張台灣獨立！」，因在《自由時代》刊登許世楷《台灣新憲法草案》而被以涉嫌叛亂治罪，堅持以死為自由殉道的行動哲學家。

鄭南榕追求的核心價值是：自由。大學修習哲學的他，人生的光輝行止顯示在一九八四年到一九八九年，六年之間以《自由時代》系列周刊誌和出版叢書。不同於美麗島事件前後的黨外運動到民進黨成以後，大多參選政治公職，行動哲學家的他追求「小國好民」的台灣獨立。一九八九年四月七日，他的自焚殉道堅拒時任台北市中山分局刑警隊長侯友宜破門拘提，實踐了「over my dead body」的誓言。不同於台灣大多左派或右翼受難者，他是殉道者。以奉獻生命證明他對台灣獨立的國家追尋。

台灣獨立為一個不同於專制中國的自由、民主國家，應該是左派常強調的「解放」價值。左派不盡只是附和專制集權共產中國，應該也要有台灣左派，成為台灣政治的雙翼。台灣獨立不只生活在台灣的人們得以脫離歷史的愴傷和困厄，也是中國人民的一扇民主窗口。是中國應該改變，而不是改變台灣。一些轉向變節症候群不守護台灣仍然脆弱的國家條件，突顯屈服於中國強權的偽善，以反動為進步，令人感慨！

今年的言論自由日，鄭南榕基金會將鄭南榕《獄中日記》手稿捐予國史館，並成書出版。鄭南榕在獄中所思所想歷歷在行句之間。這不只是歷史檔案，更是時代見證。

與鄭南榕同齡，出生於二二八事件同年的我，紀念鄭南榕為自由殉道卅六年，意味我比他多活了卅六年。一九九九年，成立了鄭南榕基金會，我擔任第一、第二屆共六年董事長，在《自由時代》原址設置紀念館；於金寶山建置了「自由之翼」墓園；並留下《自由十講》（玉山社）及《自由星火》（玉山社）等紀念書冊。今年，我以小說鄭南榕一一《火鳥的聖歌》（前衛出版）紀念並致敬他，這也是我台灣歷史小說系列之一，作為一種信物，傳承鄭南榕為自由殉道的信念和精神。台灣要記取抵抗黨國戒嚴，追尋自由之路的歷史，建構一個小而美的福祉國家，守護台灣的民主與自由。

（作者是詩人）

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