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自由廣場》（林保華專欄）國民黨只有黨工，哪有公民運動？

2025/04/09 05:30

清明節假期的衝刺，罷團聯署大有進展。但名嘴吳靜怡分析，各罷免團體回報數字，距預期安全水位與目標份數只有葉元之過半，其他皆未過半。罷免越到後期越困難，因為容易的早連署了，現在絕非「下課」時候，而是要再接再厲，因為時日無多。例如高雄「罷韓團」派人支援台中，都是擴大戰果的新創，大家都應該想出更多的辦法。

四月六日傍晚我到台北濟南教會的連署站去看，那裡並非熱鬧地區，但是來連署的人絡繹不絕。我有兩個感覺，第一，來者九成以上是年輕人，是中老年人早就連署了，還是我們的工作還沒做到他們身上？第二，有幾個穿戴相當講究的女孩也來連署，一看就知道是富家子女，可見罷團也打破了階級界限。

大罷免公民運動來勢洶洶，藍委開始緊張，反應卻亂七八糟。因適逢川普推出對等關稅，台灣面臨壓力，藍委以為是脫身機會，國民黨主席朱立倫就趁機要求停止大罷免，把大罷免當作商品搞政治交易；傅崐萁聲稱要「共赴國難」，馬上就被罷團領袖曹興誠痛斥最大的國難就是「投共幫」。我完全認同，他們毀憲亂政，如何面對美國？如果沒有大罷免，他們就會像戰鬥藍的趙少康那樣，叫賴總統停止對美投資，並全面開放中資與中客來台，這根本就是敵友混淆，配合習近平欺騙外商、台商。

台中市長盧秀燕則是要大家支持賴總統和卓揆，她當然是放眼二○二八，但至少比那些國民黨人清醒。罷免運動是公民運動，並非民進黨的私產，自然不能交易。想躲掉罷免，只須挺身反對傅崐萁們，民眾自會諒解。

大罷免的志工都很辛苦，他們根本不是民進黨人，就像這次出大力的曹興誠那樣，與民進黨毫無淵源，民進黨如何能拿大罷免做交易？可見國民黨腦子裡根本沒有「公民」兩個字，才會這樣扭曲。所以國民黨要罷免民進黨民代，搞不起公民運動，只能從黨庫裡抄花名冊，連名冊都沒更新，所以一堆死人。這種行為，在以前連署活動都發生過，但他們不思汲取教訓，所以非繩之以法不可。例如他們要罷免吳沛憶，領銜人卻設籍不到四個月，後來換了李孝亮，卻才入黨四個月，難道就找不到非國民黨籍的嗎？自家人鍾小平說李的連署名單「就是青工（國民黨青年工作會）系統直接拿給他」。所以台南等地，沒有看到國民黨設攤，卻拿得出連署名單。

他們沒有公民運動，只有黨工一小撮人的私相授受，也怪不得他們要集會，就要邀請白狼麾下的幫派人物助陣。當然，支持國民黨的人還不少，但並非出於公民意識的提高，而是長期盲從的結果而被年輕人唾棄。國民黨要做合格的在野黨，先提高自己的公民意識，才可以避免被沒有改造好的更生人篡黨奪權。

（作者林保華是資深時事評論員）

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