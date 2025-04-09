自由廣場》川普引蛇出洞 中國寧為出頭鳥

◎ 廖明輝

美國總統川普日前在社群平台公布震撼言論，指稱中國對美國進口商品加徵卅四％報復性關稅並怒斥此舉違背先前警告。川普揚言若中國不在四月八日前撤回這項卅四％額外關稅措施，美國將從四月九日起對中國實施新增五十％懲罰性關稅。同時，將全面取消與中國舉行會談。顯示出美國已不再容忍中國長期濫用關稅、非關稅壁壘、對企業非法補貼，及長期操縱匯率的不公平行徑，並對中國不斷升級的貿易挑釁給予最嚴厲回應。中國商務部則回擊「中方必將奉陪到底」。

仔細觀察，川普的一系列言論和行動並非僅以關稅作為單一經濟手段，而是暗含引蛇出洞、棒打出頭鳥的戰略考量。他試圖藉由強硬的對等關稅政策，將美中之間本屬經濟層面的摩擦，逐步升級為全面戰略對抗，甚至不惜將雙方推向戰爭邊緣。事實上，在川普公布對等關稅後，中國主戰派立即對美國與川普進行嘲諷，透過官媒「環球電視網」與「新華社」發布由AI生成影片「關稅之殤」及「TARIFF（關稅）」人形機器人，藉機器人批評美國將關稅當作武器，將帶來無停歇貿易戰且人民將會受苦，無法與機器人被設定為保護人類利益使命相符而選擇自我毀滅。影片透過機器人的自毀行為批判川普貿易政策不但無法保護美國利益，反而會摧毀全球供應鏈與自身經濟穩定。中國以諷刺和挖苦方式回應川普的「解放日」，表現出既嘲笑又自信的高姿態。此番作為更激起川普的憤怒與對抗火花，使美中關係矛盾日益尖銳。

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在這場震撼全球的貿易對抗，中國內部主和派聲音幾乎已被完全壓制，僅剩強硬主戰派在主導輿論操作。自川普宣布對中國加徵卅四％關稅後，中國迅速宣布實施卅四％關稅作為對等反制，隨後在網路流傳署名來自「賀濱，中國社科院公共政策中心」的微信朋友圈貼文，對中國跟進實施報復性關稅提出質疑，認為這種「你打你老婆，我就打我老婆」式的報復措施毫無意義，反而是自傷行為。然而，這番言論立刻引來輿論圍剿並被指為「投降論」，不到一週，賀濱所屬「中國社會科學院公共政策研究中心」即遭中國社會科學院經濟研究所在四月六日公告裁撤，展現中共對內部異議零容忍的強硬作風。

在如此詭譎多變的國際情勢中，兩岸地緣政治風險日增更需謹慎應對。台灣面臨的不僅是美中兩大國的經濟博弈賽局，更暗藏可能波及台海穩定的戰略邊緣挑釁。左右臨近台灣的兩隻大象若真的開打，台灣絕不可能置身事外。無論是供應鏈斷裂、金融市場波動，還是外交處境壓力，都將成為台灣必須審慎因應的挑戰。這場關稅對抗或許只是冰山一角，更深層的是全球秩序重組與意識形態對峙。山雨欲來風滿樓，對台灣而言，更須居安思危、未雨綢繆。

（作者是中華經濟研究院輔佐研究員）

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