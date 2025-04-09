自由廣場》川普關稅照妖鏡 藍白親共曝原形

◎ 林進國

川普發動關稅經濟戰，其目的不但要讓各國坐上美國的談判桌好為美國爭取利益，更要讓各國政府正視中國經濟崛起後，為全球經濟與和平所帶來的種種負面影響。

美國關稅令一出，全球股市暴跌，台灣的藍白兩黨卻藉機與中國唱和，大肆攻擊美台兩國政府。美國關稅宛如照妖鏡，讓台灣人民看清台灣當前最大的國家危機，乃在藍白過半違憲亂政的立法院，而非仍有談判空間的台美關稅，也讓美國政府看見台灣的國民黨、民眾黨反美親共的原形。因此，罷免藍委，讓國家恢復正常運作，正是台灣當前的重中之重，且可從而確保美台之間的堅定夥伴關係。

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對美國而言，若無法有效壓制暨重整中國負面崛起的經濟發展模式，則對美國與世界民主國家而言，將陷入一場難以脫身的經濟流沙。過去幾年，美國對中國發動數場經濟戰爭，卻因破口太多而無法有效擊中要害。美國人花費龐大研發成本，剛起步不久的未來明星產業如電動車、機器人、AI商品，如同面板、太陽能、DRAM，一旦中國政府與廠商介入生產，商品價值周期與利潤馬上縮短，美國明知這場經濟戰是傷敵一千、自損八百，仍強勢發難，只能說是美國政府已無法再忍受中國對經濟與和平的破壞力，身為民主國家與經濟領頭羊的美國，有責任讓全球經濟與和平進行重新開機。

民主美國、共產中國兩強終須一戰，由無砲火煙硝味的經濟戰登場，全球經濟將付出沉重代價，全球股市大多承受海嘯般衝擊，這場不流血的戰爭，就全球經濟面而言，筆者認為川普對各國加徵關稅，終極目標就是瞄準、瓦解暨重整，近四十年來因中國經濟發展的負面崛起，對全球經濟秩序與和平的帶來的強大破壞。

美國為全球第一大經濟體與最大消費市場，也是世界經濟最重要的繁榮引擎之一，更是世界民主國家的領頭羊，美國的消費能力強，賣方能夠獲得合理利潤，美國的經濟屬於正面發展表列，可帶動全球經濟繁榮。

至於中國，身為第二大經濟體，崛起於鄧小平的經濟改革開放，成為美、台、日、歐等主要國家聚焦投資首選。但中國歷經近四十年製造業的跳耀式經濟成長後，卻未如正常國家在經濟大繁榮後形成龐大消費能力，未能成為如美國般的全球重要經濟引擎，反而持續輸出更多廉價且破壞市場的商品，嚴重侵蝕暨破壞全球經濟秩序。且中共政權更藉著經濟發展得來的財富，投入更多資源於監視管控壓制中國人民，以確保其共產執政，同時投入更多資源製造武器，威脅全球和平與動盪，中共屬於負面發展表列將拖累全球經濟繁榮。

如今美國選擇帶頭重整全球經貿秩序，長痛不如短痛，對全球而言是危機也是轉機，我們台灣有民選政府折衝把關，有民主與高競爭力產業為後盾，只要我們團結一致，必能在美中經濟戰後快速恢復。

（作者是科技公司營業經理）

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