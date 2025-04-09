社論》從「關稅戰」到「宜花東」

因應美國實施對等關稅，中台灣區域治理平台8縣市首長召開線上會議。（嘉市政府提供）

美國白宮經濟顧問、國家經濟會議主席哈塞特表示，川普整個週末都在和世界各國領導人交談，他也證實台灣已連繫美方。另，台灣美國商會（AmCham Taiwan）聲明：台灣多年來，致力於解決與美國貿易失衡的善意應受到肯定，目前對台灣課徵對等關稅一舉，不僅忽視了台灣致力解決與美國貿易失衡的誠意，更未考量到台灣對美台雙邊經貿夥伴關係的貢獻。在此之前，賴總統發布八分鐘談話，向國人說明五大應變對策。行政院提出具體方案後，邀朝野黨團會商。相形之下，藍白兩道及其側翼之先罵先贏，更令人有風涼話之感。

等而下之，趁機帶風向「疑美」、「反美」、「仇美」：「台積電送了，武器要買了，兵期延長了，然後你課三十二％。」句型像極了四年前的「柯語錄」：「萊豬也吃了，軍火也買了，但是卻不給疫苗。」新冠疫情期間，差不多同一批人，使勁扯政府後腿、散佈疑美論、疫苗靠中國、高端政商勾結等。這次的路數，可謂有跡可循。不同的是，正值大罷免如火如荼二階段連署，多了執政黨無能應付川普挑戰，捨尋求朝野共赴國難之正途，依舊全力放在大罷免。一如中國「愚人節軍演」，他們的重點不是劃在境外敵對勢力武嚇台灣，而是喧囂執政黨挑釁中國在先，並以大罷免掩飾施政無能於後。

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不過，也不要以為藍白兩道只會玩老掉牙的把戲。一年多來，他們其實「進化」不少，違憲修法、掏空中央、錢流地方、弱化台灣，「背後」隱約有高人指點，或者，直白地說：境外在下指導棋。朱立倫，傅崐萁，令人不得不產生一種疑問：他們的作為是不是有向北京早請示、晚彙報？這些秘辛，恐怕要待台灣墜入「萬劫不復的深淵」，才會真相大白吧。這次關稅戰爆發後，有個現象十分顯眼，蔣萬安發起「基北北桃四市長會議」，張善政也揪團討論桃竹竹苗科技廊帶發展，盧秀燕的「中台灣區域治理平台八縣市首長會議」後發先至，向中央提出建議。關稅，中央權責，無關地方，為何「急著」撈過界？而不久前，藍白立委才提出「國家安全戰略法」，企圖架空總統對國家安全的權力！

其中，「基北北桃」、「桃竹竹苗」、「中台灣八縣市」的概念，乍看是基於地緣關係，但首長恰好皆屬在野黨。此一巧合，如果出現在不同事態，意義可能會大不相同。舉個極端的例子，一旦中國武力犯台，這種地方與地方的連結，會不會與中央不同調，「反戰爭、要和平」之類的。在那種脈絡下，有些地方假使仍像現在的藍白主政，例如「宜花東」，會是怎麼樣的狀況？他們會歡迎解放軍，還是國軍？佳山基地，會是我們的護國神山，還是敵對勢力的灘頭堡？

講到「宜花東」，在中共圍台益緊的今天，更凸顯了本土勢力之認識盲點。說難聽一點，民進黨之於經營「後山」選區，缺乏國防意識。宜蘭，「民主聖地」，民主退潮矣。蕭美琴長期經營花蓮，二○一六以過半得票出任立委，風評亦佳。可惜，二○二○被「花蓮王」取而代之，此後民進黨一直無法再起。在此之前，游盈隆多次代表民進黨，參與花蓮縣長、立委選戰，皆無功而返，終而變「前綠」。二○二四，賴坤成、劉櫂豪在台東網內互打，令黃建賓在三腳督中勝出。原本十拿九穩的台東立委，民進黨卻拱手讓人，成為國民黨比民進黨多一席的關鍵。再早，一九九二黃信介「元帥東征」，爆發花蓮選區集體作票事件，最後中選會補公告黃信介當選。「宜花東」是小縣，選舉花招更多，而國防攸關至重。中共苦心經營，證明它看到了眉角，比民進黨有「先見之明」。

講到這裡，順帶談談民進黨的一個毛病。這個黨，不像國民黨擁有威權時代留下來的地方扈從。那些地方扈從，至今仍為黨中央留守基層。換個角度來看，便是國民黨在各地遍佈長期經營者，甚至形成地方政治家族企業。民進黨，以及民眾黨，若無人、無心在各地當「阿信」，便很難獲得長線投資的政治紅利。有人說，現在是數位時代，越年輕的選民越不信那一套了。選民信不信，選舉就知道。國民黨中央的路線，背離台灣主流民意，至今還不是在地方選舉無往不利？經濟民生，人情世故，兩種領域不同，但做得好都會有票。國民黨的啟示錄，民進黨、民眾黨不妨稍加參考。

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