社論》因應「對等關稅」震撼

美國總統川普以「對等」為名，向所有貿易對象徵收至少十％關稅，連日震撼全球。（法新社0

美國總統川普以「對等」為名，向所有貿易對象徵收至少十％關稅，連日震撼全球，金融市場動盪，各國亟思因應對策，有的尋求談判，有的祭出報復措施。我國是美國主要經貿伙伴，賴清德總統週日宣示五項應變策略，表明不打算以關稅報復；企業對美國的投資承諾，若符合國家利益，也不會改變；並強調願比照美加墨自由貿易協定，與美國從「零關稅」開始談判。

川普以「經濟革命」形容舉措，宣稱公布「對等關稅」這一天為發表「經濟獨立宣言」的「解放日」；強調幾十年來，美國受到不分距離、敵友各國侵占、掠奪和凌辱，有時朋友反而更過分。他要「以牙還牙」，終結各國以不公平經貿手法，讓美國處於不利地位，以致幾乎電腦、手機、電視和電子產品都依賴進口，對此美國一直沒做出任何反應，這樣的日子即將結束。這種失衡正摧毀美國產業基礎，威脅國家安全；長期貿易逆差，因而不只是經濟問題，已成為威脅國家和生活的緊急事態。

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川普理直氣壯，延續他一貫的「各國都在占美國便宜」論點，堅稱「對等關稅」將把工作和企業帶回美國，過程不輕鬆，但最終成果是歷史性的。「對等關稅」的盤算和計算因而有其特質：以美國為全球最大消費進口國地位，足以迫使各國讓步；把經貿與安全分別處理，敵友一概課以關稅；計算稅率簡單粗糙，無人島及窮國也無以倖免；對逆差最多的中國祭出高關稅，且封鎖其「洗產地」等規避途徑。

另一方面，「對等關稅」來得既急又猛，主要針對貿易逆差而報復懲罰，且一體適用，立即招致強烈反彈。國際貿易基於比較利益與分工，各國都蒙其利的原理，「全球化」也許已走過頭，「對等關稅」基於對美國不公平，而試圖改變既有經貿秩序，自身也要付出代價，且未必盡如其意。最簡單的道理，台積電在美國建廠成本大增，美國迎回成衣、鞋子產業未必合算；國際經貿的複雜性和現實性，「對等關稅」顯不在意。

同樣是現實問題。從企業經營到盟邦關係，可預測性和互信不可或缺，這兩項要素，打破容易建立難，「對等關稅」嘗試以「革命」手段匡正美國經濟沉痾，也有代價。疏離盟邦是後果之一，《華爾街日報》即指出，「美國關稅正中習近平下懷」。同時，美國未必是整體經貿弱者，去年對全球服務業順差達二九五○億美元，有如《經濟學人》所指，按「對等關稅」原則，各國應對美課徵十九％服貿關稅；歐盟對美科技巨頭的反制，必將強化。

川普大刀闊斧，不乏支持者，反彈也不小。多數經濟學者警告，進口關稅可能轉嫁美國消費者，推高通貨膨脹，甚至導致經濟衰退；全球股市等金融市場連日動盪不安。政治上，全美抗議風起雲湧，雖間雜開除二十萬聯邦員工及社會議題爭議，川普民調驟降為重返白宮以來最低，多數民眾認為關稅弊大於利，同黨參議員憂慮明年期中選舉或遭「血洗」。

金融市場和民意是否動搖川普的「經濟革命」，尚難論斷。不過，「對等關稅」凸顯其個人行事風格，應無疑問。有如他一九八七年所著《交易的藝術》（Trump:The Art of the Deal）一書，威脅、利用、讓步、重複，一貫之道仍見諸以關稅當武器的全球事件。

對我國來說，賴清德政府連日推出的因應之計，從九大面向、二十項措施、八八○億元協助方案，到增加對美採購、增加投資和從「零關稅」談判等方策，都屬必要之舉。必須強調，川普在宣布「對等關稅」時，指美國所受的不公平貿易對待，關稅只是其一，還有非關稅壁壘，包括：操縱匯率、補貼出口商品、竊取智慧財產權、徵收過高增值稅、制定不公平規則。

其中部分內容，見諸上週一美方公布的「貿易障礙評估報告」，台灣主要是農產品和汽車業障礙。另外，我國連續五次被列入匯率操縱國家觀察名單，顯見問題必須改善。誠然，匯率反映兩國經濟結構差異，短期不易扭轉；但也是多年貶抑台幣以促進出口的政策使然，中央銀行以往進場助貶抑升，難辭其咎。如今，川普關稅大棒一揮，除了緊急應變之計，積極談判，也要有長遠基本打算。

具體言之，我國三十年前討論經濟升級，產業西進中國或強化與先進國家連結而上進是兩大選項，最終選了大膽西進，助長中國經濟、武力崛起，自招禍患。如今「對等關稅」考驗雖大，正是以增進對美經貿投資力促經濟上進的機會；化危機為轉機，台灣以往挺立於不斷的挑戰，這次更須如此。

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