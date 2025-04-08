自由廣場》從籃壇兩事件 談態度有多重要

◎ 薛廣澤

把英文字母依序編碼一到廿六，則「態度」（attitude）八個字母相加，總數正好是一百，這是巧合，也喻示「態度」有多重要！

健行科大在UBA公開男一級冠軍賽敗給政大，連三屆居亞軍。總教練劉孟竹受訪表示，五連霸的政大表現出色，而最令人煎熬的是，栽培一整季的楊皓祥卻因態度不佳被逐出球隊，連台北小巨蛋都進不去。劉孟竹說「我覺得成績固然重要，但學生籃球球員的態度更重要。」楊皓祥在八強賽對政大之戰，因失誤而被換下場後，竟不聽從教練團建議，直接揮手走人，舉動令劉孟竹深感痛心，當天就要求他離隊。

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劉孟竹認為做出這決定很艱難，因楊皓祥是教練團耗費整季培養的後場戰力，但劉說「我後來還是不登錄他，球隊還有很多球員，我若給楊皓祥機會，未來大家可能會覺得只要會打球就行，不須尊重球賽和球隊，這樣一來，反而是害了他們。」劉孟竹強調，競技成績很重要，各隊都以奪冠為目標，但UBA畢竟是學生籃球，教練必須給球員樹立正確觀念「我希望從健行畢業的球員，除了有好球技，也要有好的態度。」旨哉斯言！

另一件籃壇事件也與態度有關，台啤永豐雲豹執行長張建偉在節目中脫口說「只要下面留言破五千，就叫李雅英來坐在群哥跟小左腿上。」如此物化女性的不當言論，遭到各界痛加譴責，李雅英強硬回應，不認為那是一句可以輕描淡寫的玩笑。張建偉不得不公開聲明，向富邦啦啦隊成員李雅英、電豹女全體成員及球迷致歉。

澳洲生命鬥士兼作家力克．胡哲（Nick Vujicic）說「人生真正須要的不是手跟腳，而是正面及積極的態度。」就態度而言，劉總教練與張執行長，高下立判！

（作者是高中教師）

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