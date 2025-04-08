自由廣場》從新南向大國困境 看台灣強力金檢政策

◎ 陳震睿

上週新南向兩個大國：泰國及印尼，前者發生中資興建之審計署大樓（中鐵十局）在地震中倒塌，後者的股市瘋狂下殺超過七．一％（在川普宣布關稅之前），顯見RCEP簽署以來，東南亞經濟結構產生重大質變。

其中，中國的營建業大舉侵入泰國的房地產市場，除了發生工程安全等問題，中資營建業的爛尾樓問題層出不窮，因而產生的呆帳，及土建融相關貸款更為泰國金融市場帶來風險；印尼股市大幅下跌之近因是印尼本年度稅收驟減廿五％、引發外資撤離印尼，遠因則是中國傳產及紡織產品大舉進入印尼市場，造成本地中小企業關門、失業率提高，而境外電商低價產品則造成印尼零售業蕭條，最明顯案例是印尼最大紡織集團斯里泰克斯（Sri Rejeki Isman）因不敵中國紡織品大舉湧入，而在三月宣布破產並解僱逾萬名員工。

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鑒於新南向國家近期發生之情事，卓內閣上任以來之強力金檢政策，對台灣整體發展有極其正面之影響，主要有三：

健全產業：中國紡織品及產品多透過灰色清關等手段進入印尼市場，以躲避關稅及產品認證檢查（如印尼SNI及BPOM認證），中國低價產品造成本地中小企業關門、失業率升高，收到貨款卻透過私人或地下匯兌兌換並匯回母國，對印尼當地產業結構及就業造成重大危害。台灣政府則透過金融監理單位與海關合作，利用大數據及金融檢查AI辨識異常金流及受傾銷衝擊之產業，並維護整體產業之健全。

穩健房市：此次泰國倒塌大樓為中資建商中鐵十局承造，泰國營建業近年遭中資藉一帶一路名義大舉進入，除公共工程多數為中資背景建商所標下，市區大樓也不少是中資或中泰合資之良莠不齊建商。泰國房市近年受中資電詐資金湧入影響，曼谷、芭達雅高級住宅、別墅的價格節節升高。台灣政府金融監理當局可透過AI大數據篩選出分析土建融高風險公司及項目，並透過強力金檢來穩健營造市場及住宅房市。

國家安全：近年來多個起訴之司法案件顯示境外資金介入台灣大選並影響國家安全甚鉅，政府透過AI辨識分析疑似敵對勢力金流、並透過金檢第一時間查出並斬斷境外資金，可極大地強化國家安全。

卓內閣強力金檢之相關政策獲得肯定，至盼持續並與新南向友邦交流，協助新南向友邦健全產業及穩健房市，並促進台灣與南向國家之雙邊交流與投資機會。

（作者是南向台商二代、印尼信賴之友會）

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