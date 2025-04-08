晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》關稅危機下的戰策／罷免舔共立委 斬斷紅色供應鏈

2025/04/08 05:30

◎ 朱孟庠

川普宣布對等關稅，全球重創。台灣被課卅二％，川普要的是什麼？要斬斷紅色供應鏈，重建國際貿易秩序；要台灣確保不替中共洗產地；要政府肅清中資掩藏在台的企業；要清理紅色供應鏈。

位居第一島鏈的關鍵樞紐，是資訊尖端科技的矽盾之島，台灣應了解自身優勢，絕不能如在野黨般粗魯莽撞、義和團上身，瞎扯應「報復」。小國哪有玩關稅報復的本錢？未來斬斷紅色供應鏈，讓大部分組件都由台灣生產，對台灣才是好事。

國難當頭，在野黨表現如何？毫無建設性意見，羅智強等藍委反而見獵心喜，居然在臉書刻薄諷刺：叫賴政府去美國提覆議、去罷免川普。國民黨立院記者會加碼落井下石，批罵賴清德，美牛美豬台積電云云，把國事當兒戲、全不識大體。在艱困時刻，國民黨提不出有用對策，反而要脅賴總統要停止罷免再來談國事。紅統中央廚房則趁機丟出疑美、貶賴歪論。民眾黨更荒誕宣稱，釋放柯文哲才能解決關稅問題。主要在野黨如此不堪，醜態畢露。

中國國民黨將罷免、關稅兩案惡意捆綁，曹興誠點破盲點「關稅問題有許多時間和方法解決；但驅逐賣台立委只有這一次機會。國民黨想以關稅問題和朝野合作為理由，逼迫民進黨停止大罷免；這是詭計，大家不要上當。」

長遠來看，川普政府決心殲滅紅色供應鏈，台灣會是最快站起來的一國。我們不可因經濟因素而遭紅統言論撕裂，須以民意做政府後盾，挺政府落實國安十七條政策，加大罷免力道，清理紅統、肅清共諜，畢其功於一役。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書