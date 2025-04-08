自由廣場》關稅危機下的戰策／罷免舔共立委 斬斷紅色供應鏈

◎ 朱孟庠

川普宣布對等關稅，全球重創。台灣被課卅二％，川普要的是什麼？要斬斷紅色供應鏈，重建國際貿易秩序；要台灣確保不替中共洗產地；要政府肅清中資掩藏在台的企業；要清理紅色供應鏈。

位居第一島鏈的關鍵樞紐，是資訊尖端科技的矽盾之島，台灣應了解自身優勢，絕不能如在野黨般粗魯莽撞、義和團上身，瞎扯應「報復」。小國哪有玩關稅報復的本錢？未來斬斷紅色供應鏈，讓大部分組件都由台灣生產，對台灣才是好事。

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國難當頭，在野黨表現如何？毫無建設性意見，羅智強等藍委反而見獵心喜，居然在臉書刻薄諷刺：叫賴政府去美國提覆議、去罷免川普。國民黨立院記者會加碼落井下石，批罵賴清德，美牛美豬台積電云云，把國事當兒戲、全不識大體。在艱困時刻，國民黨提不出有用對策，反而要脅賴總統要停止罷免再來談國事。紅統中央廚房則趁機丟出疑美、貶賴歪論。民眾黨更荒誕宣稱，釋放柯文哲才能解決關稅問題。主要在野黨如此不堪，醜態畢露。

中國國民黨將罷免、關稅兩案惡意捆綁，曹興誠點破盲點「關稅問題有許多時間和方法解決；但驅逐賣台立委只有這一次機會。國民黨想以關稅問題和朝野合作為理由，逼迫民進黨停止大罷免；這是詭計，大家不要上當。」

長遠來看，川普政府決心殲滅紅色供應鏈，台灣會是最快站起來的一國。我們不可因經濟因素而遭紅統言論撕裂，須以民意做政府後盾，挺政府落實國安十七條政策，加大罷免力道，清理紅統、肅清共諜，畢其功於一役。

（作者是李登輝基金會前副秘書長）

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