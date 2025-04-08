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自由廣場》賴清德的策略博弈：從關稅到台美自貿協定的隱秘盤算

2025/04/08 05:30

◎ 劉哲廷

在川普對全球加徵關稅、無任何一國能倖免之下，賴清德總統六日晚間的談話彷彿一場精心規劃的政治演習，化危機為機會，短短幾分鐘，展現政府對國內外挑戰的深刻認識與應對策略。這場談話不僅是回應經濟問題，更在政治層面展現政府重新構建信任的技巧，尤其賴清德選擇比照美加墨自貿協定，更是這場策略博弈的關鍵一環。

語言的深意：為何不直接宣布零關稅？

賴清德談到台美之間的貿易協定時，他並不直接宣告關稅降為零，而是提出「比照美加墨自貿協定」，看似回應簡單的經濟問題，實則揭示台灣在國際經濟法之下的複雜位置。

台美雙邊若達成零關稅協定，根據WTO的最惠國待遇條款，其他國家甚至包括中國，就能主張對台灣的商品享有同樣的零關稅待遇。如此的貿易安排將使台灣成為各國競爭的市場，喪失對自身經濟的主導權。

這一點，賴清德以冷靜堅定的語氣表達，背後隱含對台灣國際地位的深刻思考與對法律框架的清楚認識。若欲突破關稅困境，台灣必須與美國簽訂自由貿易協定（FTA），將兩國的貿易關係升級為自由貿易區，這樣才能在遵循WTO規則的前提下，實現真正的關稅減免，而不會觸及最惠國待遇的問題。

政治符號的微妙操作：「洗產地」的深層含義

賴清德的談話還提到「洗產地」的敏感話題，關心台灣產業結構的人士感到震驚，但它其實並非單純的經濟調整問題。

「洗產地」的表述，宛如打開一扇窗，讓民眾得以窺見台灣產業結構中被忽略的隱痛。賴清德以平和語調提出，並將它置於五項應對策略之末，巧妙降低可能引發的情緒反應，卻又不致掩蓋它的真實存在。透過對敏感議題的巧妙處理，賴清德安撫了民眾情緒，也展現政府應對挑戰的智慧與冷靜。

台美FTA：更大的政治意涵

賴清德強調台美自貿協定的重要，並非只是出於經濟需求，更是為了提升台灣的國際地位。自貿協定，不僅能解決關稅問題，還能讓台灣在全球貿易的規則中擁有更多發言權。這樣的協定，在台灣面對國際政治風雲變幻時，是一張強有力的牌。

台灣能否簽訂FTA，牽涉經濟利益交換，還涉及國際政治博弈，是關乎生存與發展的長期賭局。在美中貿易戰的影響下，台灣必須強化與美國的經濟聯繫，同時避免在全球貿易體系中被孤立。這是對未來的布局，對國際秩序變動的應對，更是對台灣長遠發展的深刻考量。

重建信任：從危機中找尋希望

面對國際危機，政府如何展現穩定性與能力，直接影響民眾的信任。賴清德的談話展示冷靜與行動，向民眾傳遞政府能夠應對挑戰、並為人民謀長期福祉的信心。這與哈伯瑪斯（Jürgen Habermas）的「交往理性」（Communicative rationality）理論不謀而合。賴清德談話所呈現的理性思考與具體行動，實際上是對政府信任的再建構。透過透明與有效的溝通，政府不僅能夠化解民眾的焦慮，還能在未來的發展中鞏固其合法性與執政基礎。

（作者是詩人，自由工作者）

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