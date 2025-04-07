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自由廣場》（胡，怎麼說）我連署，我剿匪，我驕傲！

2025/04/07 05:30

◎ 胡文輝

大罷免進入關鍵期，也是負重爬坡、逆水行舟的艱困期，未來兩、三週必須衝刺再衝刺，突破藍軍地方黑惡勢力違法恐嚇阻撓，務期二階連署各選區都跨過十％門檻、進入第三階罷免投票，選民手中的選票，決定國會能否脫離「傅崐萁們」 舔共髒嘴、中指魔爪的掌控！

「我連署，我剿匪，我驕傲！」身為一個生在台灣、長在台灣、未來將埋骨台灣的台灣人，我參加罷免舔共藍委連署，盡了一個公民的最基本義務。

一黨專政統治中國的中共政權，如貪狼要併吞台灣、消滅中華民國，這個「境外敵對勢力」，國民黨兩蔣時代稱為「共匪」，現在的國民黨則舔共惟恐不及，把「共匪」當爹親、娘親伺候，但「共匪」併吞台灣野心從未改變，「傅崐萁們」扈從境外敵對勢力，舔共惡棍化身匪類，罷免他們就是「剿匪」！

大罷免成敗關係重大，台灣的前途、中華民國存亡都緊緊相繫，四月初國際間發生兩件大事，雖與大罷免不直接相關，但都將衝擊大罷免進程，一是中國軍四月一日起未宣布就在台灣四週實施「海峽雷霆」軍演，二是美國總統川普四月二日宣布對全球發動關稅戰、六十國將被徵「對等關稅」，台灣也在列，稅率達卅二％。

先看「川普海嘯」關稅戰，經濟衝擊席捲全球、政治後果也在多國欲爆發。執政的民進黨政府提的因應對策，遭各方猛烈批判，但是，也看看在野黨藍白，它們除了口水快淹死卓榮泰外，沒看到提出半點相對政策。

藍白提不出相對政策，因狗嘴長不出象牙，它們親中舔共，只會要台灣跟著中國屁屁抗美，但川普關稅台灣卅二％，中國廿％附加關稅上再加卅四％就是五十四％，台灣若遭藍白壓迫去舔中國屁屁，鐵定慘到爆、爆到完蛋！

再看共軍無預警軍演，藍黨怕大罷免也發個弱弱的聲明譴責，主軸卻在責怪賴清德總統，朱立倫說國民黨最反共，但共軍機艦迫近台灣之際，他派副黨魁夏立言去中國輸誠交心，和著宋濤口沫橫飛喊兩岸同屬一中、反台獨。

再看，共軍機艦逼近侵擾台灣，藍白刪凍包括九百億元國防預算的四千多億總預算，更否決政院覆議，傅崐萁們刻意弱化國防、迎共軍侵台，其心可誅！

大家一起連署，一起加油，大罷免剿匪成功，台灣才能免遭藍白送入萬劫不復的赤色恐怖深淵！

（作者為資深媒體人）

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