自由廣場》莫忘國會助理法制化的重要性

◎ 高秉承

日前立法院爆出國會助理長期涉入共諜案，有關助理的法制化要求，再成各方關注焦點。其實，助理法制化一事，不只涉及國安，更重要的是待遇合理化，及培養專業、資深留才及勞動條件的保障等，如此才能讓立法品質與工作環境成為未來有志從事政治工作者的首選，而非有心洩密者的避風港。

首先，以國會助理法制化的國安標準來看，早在二○一七年就有民進黨立委提出版本，直到去年國會多數仍屬民進黨階段，兩屆國會至少近十位立委擔任主提案人，提出「立法院公費助理任用法草案」，提案內容包含要求「防止立法院公費助理有滲透、間諜等行為」，過了八年，耗盡國會多數的重要時間，卻毫無動靜。為了避免再有下一位共諜助理，民進黨團必須要及早提出相對應法案，也是為自清堅守國安該有的態度。

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再者，國會助理往往是法政科系畢業生的首選，更有不少人是碩士畢業後才任職，滿懷熱情卻發現低薪過勞，自然留不住人才。除美日早已建立助理考核的標準外，其實立法院也早有立委提出版本，要求比照大法官助理的碩博士敘薪，若經有立法資格考試及格還有另外的調薪標準，以及任職公費助理二年就該適用資深助理調薪等…而這些制度都在立法院已有版本，就看立委諸公們是否願重視幕僚們的資格審核以及待遇。

最後，從勞動規範與身心健康來講，已有多位國會助理在任職期間，甚至甫離職就過世的案例，包含近期遭點名罷免的立委，其辦公室資深助理疑似任職期間身體不適，就遭到立委勸離狀況。這不只是在勞動規範上有重大爭議，甚至連一般企業若遇到有員工身心狀況出問題，都必須善盡照顧之責，立法院身為主掌立法的機關，是規範社會勞動標準的場域，更不該在標準上有別。

國會助理法制化因此次共諜案，必須受到朝野立委們的重視，不能讓國會一再出現共諜。助理法制化若無法建立，不只機密外洩、留才困難，更傷害未來美國等民主國家看待立法院的態度，對我國民主深化也將是一大重擊！

（作者為國會資深助理）

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