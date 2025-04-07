自由廣場》致敬鄭南榕 「言論自由日」談罷免與責任

◎ 張月環

在這個資訊爆炸、言論多元的時代，我們有時會忽略言論自由的來之不易。每年四月七日，回顧鄭南榕為追求言論自由犧牲生命，讓我們深刻體會，今天的自由是無數先烈的血淚換來的。鄭南榕挑戰威權體制，點燃了台灣人對自由與民主的渴望。如今，生活在自由社會的我們，是否能真正珍惜這份來之不易的自由？

鄭南榕殉道卅六年後的今日台灣，面對境外敵對勢力，仍依舊分歧。有人假藉言論自由，只敢對台灣說三道四，卻不敢對專制的對岸，三番兩次的繞台軍演、擾民擾國的行徑，發出聲響；退休飛官「鷹爸」挺身反共，支持罷免舔共的藍委，卻不容於軍官群組的一言堂，而被踢出。誠如朱孟庠五日投書︰「讓自由度只有九分的中共政權，統治自由度九十四分的台灣，你能甘心嗎？」（〈正藍反共站出來 二階罷免清門戶〉）。我們當然不甘心！

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對於前輩用生命換取的民主與自由言論的價值，不能如此輕易地被濫用。鄭南榕捍衛的百分之百的言論自由，那是一個獨立思考，捍衛真理與正義的價值。我們必須理解，言論自由並不是可以無限制地散播仇恨與偏見，也不是無視他人權益的藉口；它是一項責任，真正的自由來自於對每個人尊嚴的保障，而不是對別人的傷害與誹謗。今日，台灣社會在言論自由上獲得了長足發展，但隨著網絡時代的來臨，我們也面臨新的挑戰。假訊息的傳播、網絡暴力及詐騙的蔓延，讓言論自由的使用者在享受自由的同時，也要承擔更多的道德與社會責任。

正如鄭南榕所說：「言論自由的背後，是對事實真相的捍衛。」因此，對於罷免與反罷免，其背後事實真相的捍衛，是當今我們應該警惕並反思那些試圖利用自由去謊言欺世、誤導大眾的行為。

在這個特殊的日子，回顧歷史，我們應該銘記鄭南榕的精神，應當更加珍惜今天擁有的言論自由。「我是鄭南榕，我主張台灣獨立。」主語是我，表明了責任所在，目的是台灣獨立，多麼簡單又鏗鏘有力的訴求！要抓他嗎？只能抓他的屍體。當初以反共為名，實施長期戒嚴的藍黨，如今在民主與專制的體系中，有些卻依然站錯邊。但是沒關係，透過罷免、透過選票，可以找出一份答案；即使最後結果並非你我滿意，但是，至少我們公開、透明且民主，再來的是承擔責任了。

（作者為屏東大學兼任副教授）

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