自由廣場》台美互利 招商美資料中心業者來台設廠

◎ 林修民

川普政府新關稅震撼全球，未來是否真的實施雖待觀察，但一定要先做好準備，筆者建議政府招商美國資料中心業者來台設廠，不但可降低美對台的卅四％關稅，對美國客戶等雲端服務業者（CSP）如微軟、臉書等也有利，一舉兩得。

回到美國貿易代表署的算法，關稅就是貿易逆差除以輸美的出口總額，表示只要減少貿易逆差就可以降低關稅。

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看去年台灣出口美國的項目可發現，顯示卡為三一八億美元，伺服器為一五九美元，網通為四十四億美元。這些產品多數都是AI的CSP相關產品。

以顯示卡為例、項目為三一八億美元，出口標示顯示卡是因海關不了解半導體資通訊的發展而方便歸類，這些顯示卡其實都是AI加速卡而非傳統顯示卡。以Nvidia公布的財報，可發現九十％都是這類AI產品，僅十％是傳統的遊戲顯示卡。

現在伺服器出貨，特別以金額計算，筆者估八成都是AI的伺服器，傳統的最多只有兩成，而網通方面，用於AI中心的網通產品，筆者認為至少有六成。

綜上，如果吸引美國的AI資料中心來台，總共可減少三一八×○．九＋一五九×○．八＋四四×○．六=四四○的貿易逆差，根據美國計算的關稅將可從六十四％降到四十一％，折扣後的稅率為廿．五％。不只解決台灣資通訊廠商輸美的關稅，連帶農漁、工具機、扣件產業的問題也可解決。

對美國的雲端CSP業者也有好處，他們可避掉高額的美國關稅或在美設廠的高成本，對他們而言，因為工作都在遠端連線，實體資料中心在哪設立沒太大差別。

吸引這些美國CSP業者來台設廠，政府該做的事就是幫忙找電、找地、找人才，提供優良的設廠條件歡迎這些CSP廠商來台設廠，達到台美互利的最終目的。

（作者為科技專欄作家）

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