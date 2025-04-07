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自由廣場》川普關稅風暴 全民應冷靜應對

2025/04/07 05:30

◎ 汪志堅

面對川普「大關稅時代」來臨，台灣應冷靜面對，全民若被恐慌情緒影響，造成股匯市的過度反應，絕非台灣之福。

美國關稅細節，近日逐漸釐清，美媒指出，此政策是在宣布前三小時才由川普本人定案，因為時間匆促，美國對於各項衝擊顯然沒有太過縝密的評估。面對此突如其來的變局，我國行政院迅速提出八八○億元因應方案。越南、柬埔寨選擇下調美國產品關稅，以期展現善意，中國則反向報復，祭出對等關稅。台灣處境特殊，更應冷靜分析，審慎應對，並在危機中尋找可能的新契機。

川普試圖藉提高關稅來重建美國製造業、吸引外資、減少貿易逆差，這些目標明確，簡明易懂，獲得部分選民支持。關稅政策屬美方權責，即便我們反對，也難以改變。且美方決策背後有其選舉考量與經濟盤算，此次關稅調整並非針對台灣，而是針對全球，單靠一國之力難以扭轉。

值得注意的是，川普對貿易逆差的理解過於簡化。他認為逆差源自匯率操控與不公平競爭，但實際上美元強勢多由資金大量流入所致，美國在資本投資與金融市場具備高度競爭力，長期處於順差狀況，自然推升美元。美國人民因為從金融市場與外資投資賺進財富，使得國內市場消費旺盛，進口更多商品，導致貿易逆差加劇。這幾年美國通貨膨脹已居高不下，此時再加徵高額關稅，恐將導致美國內部通膨壓力上升，這對於全球經濟的影響實在不容小覷。

面對大關稅時代，台灣輿論反應兩極，有人情緒性呼籲台積電撤回赴美投資，這種義和團式言論毫無建設性，企業海外布局是國力延伸，不應貿然干預。亦有人將責任歸咎於總統、院長、部長，彷彿台灣能決定美方對全世界的關稅決策，這實屬荒謬。面對國際變局，台灣需穩健因應，朝野應齊心協力，而非互相攻訐。

以美國為主要市場的出口產業，一定會面臨巨大衝擊，部分已在海上的貨櫃可能被棄單，或被要求自行吸收關稅，未出貨訂單很可能被取消，這都會造成廠商的經營危機。因此，短期紓困補貼刻不容緩。中長期來說，則應協助企業分散出口市場，減少對美依賴。今年很多部門的國際差旅費被立法院刪減，這部分應儘速追加預算，或編列特別預算，讓政府部門可以盡快協助企業擴銷到美國以外的全球市場。

至於匯率政策，更須謹慎操作。若刻意讓台幣貶值以助出口，將擴大對美順差，恐引發更多關稅壓力；反之，若讓台幣升值，將會傷害出口競爭力，進退兩難。匯率的拿捏，需要謹慎行之，不是訴諸民粹就能解決。

這波衝擊不容小覷，政府要讓民眾有信心，但也不應過度承諾，讓民眾誤以為沒有任何危機。政府應穩住產業政策、靈活調整，尋找新利基，務實前行，才能在變局中站穩腳步，成為美國可信賴的夥伴，並在世界經濟體系尋找全新的契機。

（作者為台北大學教授）

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