自由廣場》緬甸災民急需物資 中國介入拒台援

◎ 郭索

緬甸強震造成數百人傷亡、基礎設施毀壞之際，世界各國表達人道援助意願。台灣政府與民間第一時間整備搜救隊與物資，表達對緬甸人民的關懷與協助。但緬甸軍政府在中國介入下，公然拒絕台灣提供的救援，不僅未准台灣搜救隊入境，連官方物資也一併排除在外。這種政治性排他作為，直接犧牲的是正等待救援的災民生命。

根據報導，中共迅速派遣救援隊，並提供大量物資，對外展現「區域主導地位」。在這場國際人道救援行動中，北京不僅未展現協調合作的格局，反而對緬甸軍政府施壓，要求遵循「一中原則」，將台排除在援助國之外。這種藉救災遂行政治圖謀的行徑，令人憤怒，更赤裸裸暴露中共不重視人命的本質。

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緬甸軍政府配合中國政治操弄，僅允許中俄星等「友好國」援助。台灣只能透過在地台商與民間組織，繞道以第三國名義偷偷捐助物資。這種人道援助「地下化」的局面，令人質疑緬方是否真以災民安危為念，或僅將人命當作外交籌碼。而背後強加壓力、操弄話語權的中國，更應受到國際譴責。

中共此舉無異於「政治凌駕人道」，破壞國際救災秩序與人道原則。災民所需的是水、食物與醫療，而非政權意識形態的過濾器。台灣基於同理心與普世價值伸援，卻因中共霸權干預而遭拒，這不僅是對台灣的侮辱，更是對緬甸人民生存權利的踐踏。災民分秒需援，而中共卻以冷血手段設下一道不該存在的鐵幕。

（作者從事自由業）

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