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自由廣場》反共是我們共同的底線

2025/04/06 05:30

◎ 張昭仁

最近退役飛官反共，挺罷免親共立委，被退群組，造成大風波反應出真正的底線：民主與反共是我們共同的堅持，我們共同的希望是人民世世代代活在自由民主繁榮的台灣。任何親共，與軍艦飛機一起恐嚇台灣的人都是我們共同的敵人。

共機共艦頻在台灣週邊恐嚇，沒有人喜歡戰爭的，又不是共產黨與普廷，怎會有人喜歡戰爭呢？但若不保衛自己的國家，共產黨來了，你的身家財產性命就任人擺佈，槍桿子下是不允許有意見的。

最可能的情形是充公你的財產，再教育送新疆。最可怕的是一旦共產政府與美日衝突，台灣年輕人剛好當前線砲灰。不保護自己國家，把自主權交給新來統治者，台灣人就得準備與武器更精良的美軍打仗，會比較好嗎？

談到台灣現狀，我支持獨立，因為自由民主，我也不反對統一，如果中國可以自由民主，所以就是維持獨立現狀。台灣的經濟發展，四小龍之首，股票上二萬點，台積電全球設廠，我以台灣的經濟與民主為榮。絕大多數人不要失去民主與主權，那就要守護民主與家園，扺抗中國的入侵。不保衛自己國家，讓人家上來，到時房子被充公，以後中共與美日交惡，台灣年輕人就得替共產政權打戰，像二戰時，台灣人替日本人打，尤不得你。

台灣有海峽憑保障，武力強過烏克蘭，大家團結保衛家園，共產黨就不敢先動手，倘若不奮力抵抗，你想晚上不裝門，強盜會善待你嗎？

倘若共產政黨上來，首先遭殃的就是軍公教人員，共產黨不會放過你的，歷史的悲劇歴歷在目，共同團結起來守民主護台灣吧！

（作者為會計師）

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