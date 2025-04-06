自由廣場》別讓新南向成過站 台灣需找回供應鏈主動權

◎ 陳建甫

美國「解放日」當天，川普總統宣布推動《互惠關稅法草案》，對主要貿易夥伴加徵報復性關稅，引發國際經貿震盪。台灣出口商品面臨卅二％高關稅，僅次於中國卅四％，遠高於新加坡（十％）、馬來西亞（廿四％）與菲律賓（十七％）等新南向國家。全球供應鏈重組與保護主義升溫下，台灣出口導向的經濟模式遭遇空前壓力。

這場突如其來的關稅衝擊，迫使人們重新思考新南向政策，也暴露出台灣對美國市場的高度依賴。過去許多台商將東南亞視為低成本生產基地，產品最終仍以出口歐美為主，如今已難有效分散風險。

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更值得關注的是，台商普遍未在東南亞市場深耕，忽略中產階級崛起所帶來的內需潛力。若新南向政策仍停留在代工與出口思維，將難以融入區域經濟，更難掌握供應鏈主導權。

中國也面臨產業困境，面對連番關稅懲罰，整體稅率累計達七十六．一％，被迫推動「雙循環」經濟模式。在高外銷依存與中小企業為主的結構下，台灣若未及時轉型，將面臨產業外移與接單中斷等風險。

台灣企業須拋棄過往等待與仰賴補貼心態，政府應依據產業性質與風險程度，進行分層精準因應，善用有限資源，發揮政策效益：

首先，對低附加價值、競爭力不足的傳產，應提供社會安全網與轉型培訓，協助其穩健轉型或有序退出。

其次，對具區域競爭力的中型製造業，應強化市場導向，協助拓展在地通路與品牌，並透過簽署貿易協定，降低關稅與法規風險。

最後，對具全球競爭力的科技產業，則應給予策略彈性，支持其依據地緣風險進行多點布局，提升整體產業韌性。

這場貿易衝擊與供應鏈重組，應視為台灣重塑新南向政策的契機。未來的新南向，不該只是出口的中繼站，而應成為區域布局的核心支點。

政策思維也應轉向「在地深耕」、「區域融合」與「需求導向創新」。唯有真正視東南亞為夥伴市場，發展在地生產、銷售與服務，台灣企業才能建立穩固根基與品牌認同。

在全球局勢劇變下，誰能及早調整供應鏈、掌握區域需求，誰就能搶得先機。別讓新南向成為過站，台灣應更積極找回供應鏈主導權。

（作者為淡大副教授 、前新南向與一帶一路研究中主任）

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