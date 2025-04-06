自由廣場》借鑑以越經驗 爭取有利談判空間

◎ 陳鋐毅

台灣正面臨川普政府提高關稅的挑戰，以色列則早在宣布前，就率先取消對美關稅，展現積極態度，這不僅顯示以色列對川普政策的理解與應對， 其深化與美國關係的決心，也值得台灣借鏡。

賴政府面對美方關稅訴求，重心放在內部補貼，並未展現降低美國商品關稅或擴大進口的意願，強調美方關稅「不合理」，卻忽略雙邊貿易建立在互利原則上。美國對台逆差擴大是客觀事實，川普所指的六十四％關稅並非空穴來風，而是涵蓋貨物稅、增值稅等貿易壁壘及匯率因素，表明其著眼點是整體的貿易失衡，以逆差為核心考量的全面談判，而非單一關稅稅率。爭論計算公式的合理性，可能無法有效解決問題癥結。這種立場不僅缺乏說服力，更顯露出對川普政策核心訴求—縮減逆差、增加美國商品出口—的誤解。

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越南表態願取消對美關稅後，推升NIKE等企業股價，顯示有效的應對不僅能減少風險，還可能轉化為經濟利多。以色列的經驗也表明，主動調整政策雖不能立刻化解問題，卻能展現誠意，爭取談判空間，為鞏固更重要的戰略關係，而在貿易上採取重大讓步的策略，為台灣提供在複雜的國際關係中，如何權衡經濟利益與戰略安全，並採取最有利行動的參考。

今日面對川普政府關稅壓力，應視為調整產業結構、優化貿易政策的契機，借鑑以越經驗，正視貿易失衡，透過降低關稅、增加美國商品進口、消除貿易壁壘等方式直接回應美方需求，爭取更有利的談判地位，共創台美雙贏。

（作者為軟體工程師）

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